Epicentar blizu granice sa Srbijom: Snažan zemljotres pogodio Rumuniju, osjetio se i u Banjaluci

#Earthquake(#cutremur) M5.3 occurred 12 km NW of Târgu Jiu (#Romania) 5 min ago (local time 16:58:07). More info at:

https://t.co/LBaVNedgF9

https://t.co/8O9OqnAapR

https://t.co/xmrLv6xyhmpic.twitter.com/HwYAydUlJf