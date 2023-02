Berluskoni oslobođen optužbi u vezi sa "bunga-bunga" zabavama

Bivši italijanski premijer Silvio Berluskoni oslobođen je optužbi za podmićivanje svjedoka da lažu o njegovim ozloglašenim "bunga-bunga" zabavama.

Izvor: Shutterstock

Berluskoni (86) milijarder i medijski tajkun optužen je da je plaćao mladim glumicama i drugima da lažno svjedoče o navodno raskalašnim zabavama.

Ostalih 28 optuženih, takođe, je oslobođeno optužbi - među njima i marokanska plesačica Karima el Mahrug, poznata kao Rubi, koja je učestvovala u ranijem slučaju protiv Berluskonija.

Berluskoni se, inače, suočava sa mnogim sudskim sporovima.

U slučaju sa marokanskom plesačicom Rubi, desničarski senator dobio je žalbu na presudu da je plaćao za seksualne odnose sa maloljetnom prostitutkom. Rubi i on su negirali da su imali seksualne odnose, a ona je negirala da je ikada bila prostitutka.

U svojim raznim sudskim slučajevima, on je negirao da je počinio bilo kakvo krivično djelo, rekavši da je sve to politička osveta. On je više puta ponovio da su žurke "bunga-bunga", koje su neki opisali kao "orgije", zapravo elegantne večere.

Jedino suđenje Berluskoniju koje je završilo osuđujućom presudom bila je osuda za poresku prevaru 2013. S obzirom na njegove godine, italijansko pravosuđe se prema njemu ponašalo blago – odslužio je godinu dana društveno korisnog rada u staračkom domu u blizini Milana, podsjeća Bi-Bi-Si.

Berluskoni je bio premijer tri puta u periodu od 1994. do 2011. godine. On je optužen da je svjedocima dao milione evra da ćute o žurkama "bunga-bunga", ali je rekao da je taj novac bio namijenjen kao kompenzacija za one kojima je uništena reputacija u vezi sa tim zabavama.