Bajden o kineskom mirovnom planu: Ako se sviđa Putinu, ne može biti dobar

Američki predsjednik Džozef Bajden reagovao je na kineski mirovni plan.

Izvor: Twitter/Printscreen/R A W S A L E R T S

Američki predsjednik Džo Bajden rekao je u petak u intervjuu za ABC Nju da ideja da Kina pregovara o ishodu rata u Ukrajini nije racionalna, nakon objave mirovnog plana Pekinga za sukob.

"Ruski predsjednik Vladimir Putin to pozdravlja, pa kako bi to moglo biti dobro?Nisam vidio ništa u planu što bi ukazivalo na to da postoji bilo šta što bi bilo od koristi bilo kome osim Rusiji ako bi se slijedio kineski plan. Ideja da će Kina pregovarati o ishodu rata, koji je potpuno nepravedan rat za Ukrajinu, jednostavno nije racionalna“, Bajden je rekao za ABC Njuz povodom godišnjice rata u Ukrajini.

Šta je navedeno u kineskom planu?

Kineski plan poziva obe strane da pristanu na postepenu deeskalaciju i upozorava na upotrebu nuklearnog oružja. Plan, iznijet u dokumentu ministarstva spoljnih poslova, ponavlja kinesku liniju otkako je Rusija 24. februara prošle godine pokrenula ono što naziva "specijalnom vojnom operacijom“.

Bajden je takođe ponovio komentare da za sada neće slati avione F-16 u Ukrajinu, rekavši da ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom trenutno nisu potrebni borbeni avioni. "Sada mu ne trebaju F-16. Za sada to isključujem", rekao je on. Bajden je takođe rekao da postoji mogućnost da kineski predsjednik Si Đinping nije znao za osumnjičeni kineski špijunski balon koji je preletio SAD ranije ovog mjeseca.

(MONDO)