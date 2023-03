Šef stanice u Grčkoj priznao djelimičnu odgovornost za najgoru željezničku nesreću u istoriji zemlje

Šef stanice u grčkom gradu Larisi, koji je optužen u vezi sa najgorom željezničkom nesrećom u zemlji, preuzeo je dio odgovornosti, ali treba sagledati i druge faktore, izjavio je danas njegov advokat Stefanos Pancarcidis.

Izvor: Profimedia

Šef stanice star 59 godina, koji je stupio na tu dužnost prije mjesec dana, danas je izašao pred tužioca.

Pancarcidis je ispred suda rekao da je protiv šefa stanice podignuta optužnica za ometanje transporta i ugrožavanje života.

"On je bukvalno slomljen. Od prvog trenutka on je preuzeo odgovornost srazmjernu njemu. On nije u poziciji da kaže bilo šta drugo", istakao je advokat.

Putnički voz sa više od 350 putnika driektno se sudario u utorak uveče, 28. februara, sa teretnim vozom nedaleko od grada Larisa. Vozovi su se u trenutku nesreće kretali suprotnim pravcima, ali na istoj pruzi.

Šef stanice uhapšen je nekoliko časova nakon nesreće.

Grčki željeznički sandikati žale se već neko vrijeme na nepoštovanje standarda bezbjednosti, koje ugrožava i putnike i osoblje.

Pancarcidis je naveo da je njegov klijent djelimično poštovao postojeću proceduru i da je mogao da bude "eventualno oprezniji, za šta prihvata i preuzima odgovornost, ali samo dotle".

On je dodao da je "došlo do konvergentnog nemara mnogih drugih faktora".

Pancarcidis nije precizirao koji su faktori za koje vjeruje da su uticali na nesreću niti je iznio detalje o tome koje procedure se njegov klijent nije pridržavao. Vlasti nisu objavile ime optuženog.

Portparol Vlade Joanis Ekonomou rekao je da je šef stanice priznao nemar i da je uzrok nesreće ljudski faktor.