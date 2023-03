LUKAŠENKO optužio POLJSKU da sprema NAPAD na Bjelorusiju

Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko se danas obratio naciji, a tom prilikom je istakao da se Poljska sprema za napad na Bjelorusiju.

Izvor: Profimedia

Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko obratio se danas narodu i parlamentu zemlje, govoreći o brojnim temama. Na svijetu ima sve manje mjesta na kojima je moguć miran život, a niko od nas ne želi da bude podvrgnut sankcijama, kazao je Lukašenko, dodajući da je jedan od glavnih prioriteta zemlje očuvanje nezavisnosti.

"Nikada u istoriji nismo bili tako blizu opasnoj granici kada je potrebno, blago rečeno, posvetiti posebnu pažnju očuvanju suvereniteta i nezavisnosti zemlje. U vazduhu se osjeća duh promjena, i svi se pitaju kakva će sutra biti naša budućnost", rekao je predsjednik i dodao da "svi moraju da služe nacionalnoj ideji i rječju i djelom", rekao je Lukašenko.

Prema njegovim riječima, svi veći sukobi počeli su tako što je Zapad pokušao da sebi potčini cijeli svijet. Lukašenko je istakao da za sve to, zapravo, nije kriv samo kolektivni Zapad, već prije svega jedna država.

"Sukobi su nastajali tako što su ponekad jake i nezavisne države prelazile pod stranu upravu koja se kao virus širila tim zemljama putem aktuelne vlasti ili opozicije", objasnio je lider Belorusije. U kontekstu odnosa Rusije i Ukrajine, Lukašenko je kazao da je Zapad isprovocirao predsjednika Rusije Vladimira Putina, koji je bio prinuđen da odgovori.

Izvor: Profimedia

"Istrebljenje ruskog stanovništva i provokacije protiv Rusije i njenog rukovodstva primorale su predsjednika Ruske Federacije da preduzme mjere za zaštitu svog stanovništva", dodao je Lukašenko.

Pritom, predsjednik Bjelorusije je podvukao da je bitno da do kraja sukoba dođe što prije, nakon čega je pozvao sve strane na pregovore koji bi, kako je ocijenio, trebalo da počnu u što skorije vrijeme, kako ne bi došlo do još veće eskalacije sukoba. Lukašenko je kazao da je u jednom trenutku savjetovao ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog kao rođenog sina, pokušavajući da mu ukaže na neka bitna pitanja kao što su činjenica da na frontu ginu oni koji ne treba, a ne njegova djeca, te da bi što prije trebalo staviti tačku na sukob.

"Rekao sam mu: u tvojoj zemlji se vodi rat, na tvojoj teritoriji. Danas ćeš biti heroj, ali kako vreme bude prolazilo, ljudi će te pitati zašto to nisi spriječio. Ukrajinci vjeruju da će pobijediti, ali to je nemoguće, to je glupost. Ne mogu da pobijede nuklearnu državu. Ako rukovodstvo Rusije u nekom trenutku osjeti da će doći do kolapsa Rusije, biće upotrebljeno nuklearno oružje", rekao je Lukašenko.

On je naglasio da određene zemlje pokušavaju da u sukob uvuku i Bjelorusiju i da se rat trenutno nalazi u neposrednoj blizini granica zemlje. "Ali, mi nećemo da budemo robovi", kazao je on i dodao da odlukom o razmještanju nuklearnog oružja Rusije u Bjelorusiju on želi da zaštiti državu i mir u njoj.

"Na osnovu onoga što smo naučili iz istorije, zaključujemo da nam ne daju da živimo u miru, ali glavni preduslov našeg suvereniteta je jedinstvo naroda", rekao je Lukašenko.

Predsjednik Belorusije je dodao i da ima informacije da se Poljska priprema za napad na Bjelorusiju, kao i da njeni vojnici sada stiču ratno iskustvo u Ukrajini.

Poljska granica

Izvor: Profimedia

"Mnogi bi željeli da nema Lukašenka, ali ako oni to žele, znači da treba da bude suprotno, a ne kako oni hoće. Ne planiram da umrem na mjestu predsjednika! Vrlo sam svjestan da, ukoliko ne bude Lukašenka, moju djecu će pritiskati sa svih strana. Moja djeca i unuci moraju da žive u miru, ja se borim i za to i zbog toga neću da odustanem od funkcije. Cijeli svoj život sam posvetio Bjelorusiji i zbog toga mi je bitno da zemlja bude u dobrom stanju. Moja djeca neće biti predsjednici!", poručio je.

Nezavisna politika je još jedan od preduslova nezavisnosti, istakao je Lukašenko, rekavši da evropski političari danas nemaju jaku političku volju.

"Nezavisna politika je danas luksuz, a posebno sada kada je konfontacija na globalnom nivou dostigla najviši nivo. Politika EU u potpunosti je potčinjena interesima SAD", kaže predsjednik i navodi da je raspad EU već počeo sa Bregzitom, što su vidjeli i bivša njemačka kancelarka Angela Merkel, i bivši predsjednik Francuske Fransoa Oland, ali oni, kako kaže, nisu mogli da reaguju. Lukašenko još ističe da, baš kao što je to ranije rekao Putin, evro i američki dolar nisu više neophodni Minsku i Moskvi. "Pa dobro! Postoji juan, indijska rupija... Tu su i Emirati, Brazil, koji su juče prešli na trgovinu u juanima sa Kinom. Mislim da Evropa može opstati samo sa nama, sa Rusijom", napomenuo je.

(MONDO)