SERIJSKI UBICA S LONG AJLENDA UHAPŠEN POSLIJE 13 GODINA: Ubio najmanje 11 ljudi

Njujorška policija uhapsila je 14. jula serijskog ubicu Reksa Hojermana, koji se sumnjiči da je od 2010. do danas ubio najmanje 11 osoba, od čega i jedno dijete.

Izvor: Profimedia

Policija je Reksa Hojermana uhapsila u petak u njegovom arhitektonskom birou u Njujorku. On je glavni osumnjičeni u slučaju serijskog ubice sa Long Ajlenda, koji je aktuelan od 2010. godine kada su tijela četiri žene, Melise Bartelemej, Amber Kostelo, Megan Voterman i Mojrin Brenard Barns pronađena umotana u kese za đubre i zakopana u močvari na plaži Gilgo na Long Ajlendu.

Nađene žene su nestale između 2007. i 2010. godine. Od 2010. čak 11 žrtava pronađeno je po sličnom modelu duž Long Ajlenda, od čega je devet žena, 1 muškarac i jedna mala djevojčica. Za sva ubistva policija sumnjiči Hojermana, a optužen je po tri tačke za prvostepeno ubistvo i po tri tačke za drugostepeno ubistvo u slučajevima ubistva tri žene. Za slučaj Mojrin Bernard Barns još nije optužen.

Prema navodima njegovog komšije koji je govorio za američki portal "People", Hojerman je bio veoma tih i čudan. Kako kaže taj susjed koji je živio 22 godine u naselju Masapekva park u Njujorku, Hojermana je jedva poznavao.

Policija privodi Reksa Hojermana

Izvor: Profimedia

„Dosta je radio sa drvetom i ostalim materijalima u svojoj garaži i na svom prilazu. Nadam se da nije pravio kovčege", rekao je komšija. Kako dodaje, Hojerman nije htio da mu se javi čak i kad bi se sreli na željezničkoj stanici.

„Svelo se na to da je, kada smo se prvi put doselili ovdje, jasno stavio do znanja da ne želi kontakt". "Nije želio da sa komšijama ima bilo kakav odnos, pa sam rekao da je to to. Ako bih ga i vidio na željezničkoj stanici, nisam ga uopšte primjećivao. Niti je on pozdravljao mene. Čak i kad se preselio u kuću pored, nikad mi se nije javio. Bio je jeziv. Ipak, šokiran sam kad sam čuo da je on ubica", naglasio je taj komšija.

Izvor: Profimedia

Inače, policija je četiri Hojermanove žrtve pronašla slučajno u potrazi za nestalom eskort damom Šenon Gilbert (24), koja je nestala nakon što se našla sa klijentom na plaži Oak na Long Ajlendu. Njeni ostaci nađeni su 2011. godine.Dva mjeseca kasnije, policija je našla još četiri tijela Hojermanovih žrtava, a potom još šest tijela koja su sakrivena i zakopana po plaži. Jedno od njih bila je i mala djevojčica.

(MONDO)