BAJDEN SE IZGUBIO U BROJKAMA: Novi gaf američkog predsjednika, promašio za 4 nule

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden je u utorak držao govor o menatalnom zdravlju, ali je napravio novi gaf prilikom obraćanja. U jednom trenutku je rekao da je od koronavirusa preminulo nešto više od 100 ljudi.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden često pravi lapsuse prilikom svojih govora, a ovog puta je značajno umanjio broj žrtava od pandemije koronavirusa. U utorak je govorio o mentalnom zdravlju gdje je spominjao žrtve koronavirusa, a kasnije je u toku obraćanja rekao da je bilo nešto više od 100 žrtava iako je na početku rekao da je "preminulo više od milion ljudi", piše "Independent".

"Više od milion ljudi je preminulo od koronavirusa. To bi značilo da je iza njih osam miliona ljudi koji su im bliski", rekao je Bajden.

Na samom kraju svog obraćanja, došlo je do velike greške. Spomenuo je broj koji je drastično manji.

"Mi i dalje osjećamo duboki gubitak izazvan pandemijom od, kao što pomenuo, više od 100 mrtvih ljudi. To je stotinu praznih stolica za kuhinjskim stolom, svaki od tih gubitaka to predstavlja. Iza njih njih je ostalo puno ljuidi i to slomljenih ljudi", kazao je Bajden.

