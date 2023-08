PUKLA LJUBAV - RAZVODI SE KANADSKI PREMIJER! "Poslije teških razgovora, donijeli smo odluku"

Džastin i njegova supruga imaju troje djece. Havijera (15), Elu Grejs (14) i devetogodišnjeg Adrijena.

Izvor: YouTube/printscreen/CNN

Kanadski premijer Džastin Trudo i njegova supruga Sofi izjavili su u srijedu da se rastaju. Trudo (51) i Sofija (48) vjenčali su se krajem maja 2005. godine Imaju troje djece. Saopštenje je objavljeno na njihovim Instagram stranicama i na engleskom i na francuskom jeziku. U postu se navodi da bi "željeli da podijele činjenicu da su poslije mnogo značajnih i teških razgovora donijeli odluku da razdvoje".

Sofi je objavila skoro identičnu poruku na svom Instagram nalogu. Trudoova kancelarija saopštila je da su njih dvoje postpisali sporazumni razvod braka. "Oni su radili na tome da osiguraju da su preduzeti svi pravni i etički koraci u vezi sa njihovom odlukom da se razdvoje, i nastaviće da to čine i dalje", navodi se u saopštenju.

Nakon što je Trudo postao premijer krajem 2015. godine, on i Sofi su često viđeni zajedno na društvenim zabavama i na putovanjima. Ali to se promijenilo u posljednjih godinu dana. Džastin i njegova supruga imaju troje djece. Havijera (15), Elu Grejs (14) i devetogodišnjeg Adrijena. Mediji pišu da se u javnosti već godinama spekulisalo o lošim odnosima u porodici Trudo, ali nikad do sada njihov brak nije bio tema.

Njih dvoje su otputovali u London u maju na krunisanje kralja Čarlsa i bili su zajedno kada ga je posjetio predsjednik SAD Džo Bajden krajem marta.

(MONDO)