DA LI ĆE INDIJA STVARNO PROMIJENITI IME? Evo šta znači predložena riječ "Barat"

Da li će Indija stvarno promijeniti ime i šta znači "Barat", riječ koja je bila ispisana ispred Modija na samitu G20?

Izvor: YouTube/Hindustan Times

Na samitu G20, mnogi su bili iznenađeni što nisu vidjeli riječ "Indija". Umjesto nje, ispred premijera Narendre Modija pisalo je "Barat" (Bharat). Odjednom, u mnogim krugovima, pitanje je bilo svuda: da li bi se zemlja sa više od 1,4 milijarde ljudi sada zvala svojim drevnim sanskritskim imenom?

Djeluje da plan postoji - ministri premijera Narendre Modija, njegove hinduističke nacionalističke pristalice, bolivudske zvijezde i igrači kriketa dali su slične javne izjave: Indija bi zvanično trebalo da bude preimenovana u Barat. Ni diskusija nije prošla bez kontroverzi, a opozicioni lider Rahul Gandi je tu ideju označio kao "apsurdnu".

Šta znači Barat?

Dakle, šta znači Barat i zašto neki ljudi u Indiji žele da zvanično preimenuju svoju zemlju? Ime Barat je drevna sanskritska riječ za koju mnogi istoričari vjeruju da potiče iz ranih hinduističkih spisa. Koristi se za označavanje dijela zemlje koji leži između planina i mora, gdje su živjeli potomci - vjeruje se - kralja Barata. Zajedno sa Indijom, to je jedno od dva imena po kojima je zemlja tradicionalno poznata širom svijeta.

Indija ima etimološke korijene u reci Ind, koja se na sanskrtu zvala "Sindhu".

Još jedno popularno, ali ne i pravno priznato ime za zemlju je Hindustan, što na persijskom znači "zemlja Inda". Sva tri imena bila su u upotrebi mnogo prije britanske vladavine. Ali vladajuća stranka dugo je vjerovala da je ime "Indija" povezano sa kolonijalizmom i ropstvom.

Da li će Indija stvarno promijeniti ime?

Zvanično, indijska vlada nije donijela nikakvu odluku i nije izdala saopštenje, a jedan visoki lider je odbacio spekulacije o promjeni imena kao "samo glasine". Ali, izgleda da je indijski ministar spoljnih poslova, Subrahmandžam Džaišankar, prošle nedjelje zagovarao pojačanu upotrebu termina Barat.

"'Indija, to je Barat' - to piše i tamo u ustavu. Molim vas, pozvao bih sve da to pročitaju", rekao je gospodin Džaišankar u srijedu.

Nagovještaj promjene imena prožet je političkom motivacijom koja je suštinski sastojak revizionističke agende Modijevih vlasti, nastala usred sve češćih napada hinduističkih nacionalista na manjine, posebno muslimane, podsjeća "Skaj njuz"

Međutim, predstojeća sjednica saveznog parlamenta koju je Modijeva vlada najavila bez otkrivanja tačaka dnevnog reda, izazvala je spekulacije. Opozicione stranke kažu da bi zvanično rebrendiranje moglo biti u planu.

(MONDO)