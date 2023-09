Orban o sukobima u Ukrajini: "To je slovenski bratski rat, ne miješajte se"

Premijer Viktor Orban kaže da Budimpešta želi da izoluje sukob, dok ostatak Zapada želi da ga globalizuje.

Izvor: Profimedia

Sukob u Ukrajini je obračun između dva slovenska naroda u koji ostatak svijeta ne bi trebalo da se miješa, rekao je mađarski premijer Viktor Orban. On je dodao da većina drugih zapadnih zemalja čini sve što mogu da šire neprijateljstva. U intervjuu za Košut radio u petak, Orban je rekao da sukob između Kijeva i Moskve "nije naš rat", već "slovenski bratski rat između dvije zemlje". "Iz tog razloga, on je rekao da druge nacije treba da nastoje da ga 'izoluju, odvoje, spriječe dalje širenje.'

On je, međutim, priznao da Budimpešta i ostatak zapadnog svijeta imaju izrazito različite poglede na situaciju, pri čemu ovaj drugi namerava da globalizuje sukob i da ga doživljava kao svoj rat. Prema Orbanu, ovaj pristup je pogrešan jer zapadne nacije rizikuju teške posljedice bez jasnog cilja. On je ovu razliku u stavovima pripisao činjenici da se Mađarska direktno graniči sa Ukrajinom, dok je većina pristalica Kijeva prilično udaljena od zemlje.

Mađarski premijer je primijetio da, dok "desetine hiljada umiru", linije fronta ostaju nepokretne i da postoji "stalna opasnost" da druge nacije budu pogođene sukobom. Orban je takođe sugerisao da bi bila greška primiti Ukrajinu u Evropsku uniju prije nego što se sukob završi. On je napomenuo da Kijev i Moskva imaju teritorijalne sporove i da je stoga teško predvidjeti koliko će Ukrajina na kraju biti velika ili mala i koliki će dio stanovništva ostati kada se neprijateljstva okončaju. On je rekao da su to ključni parametri za raspodjelu odgovornosti i resursa unutar EU.

Premijer je zaključio tvrdnjom da blok nema dovoljno sredstava i da trenutno mora da se odluči između podrške Ukrajini ili sopstvenih manje razvijenih zemalja članica, poput Poljske, Mađarske, Češke, Slovačke i Hrvatske. Ranije ovog mjeseca, Orban je predvideo da će "pogoršanje ekonomske situacije na Zapadu naterati zemlje da se zalažu za mir" i da će pozvati Kijev da pregovara sa Moskvom.

Od izbijanja sukoba u februaru 2022, Mađarska je veoma kritična prema zapadnim ekonomskim sankcijama Rusiji, kao i prema isporuci sve naprednijeg naoružanja Ukrajini.

(MONDO/RT)