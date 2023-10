ŠTA JE POJAS GAZE? Mala teritorija gusto naseljena i bez osnovnih namirnica, samo jedan dio nije pod kontrolom IZRAELA

Tamo žive dva miliona Palestinaca ili gotovo 6000 stanovnika po kilometru kvadratnom.

Pojas Gaze, žarište novog rata s Izraelom, je palestinska enklava u rukama islamističkog pokreta Hamasa koja se decenijama teško nosi s nasiljem i siromaštvom. Na sjeveru i istoku graniči se sa Izraelom, na zapadu mu je Sredozemno more, a na jugu Egipat. To je skučena teritorija od 360 km 2, 41 kilometar dug i širok od šest do 12 kilometara.