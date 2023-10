Blinken upozorava na novi rat između Azerbejdžana i Jermenije

Blinken je upozorio da bi Azerbejdžan uskoro mogao da izvrši invaziju na Jermeniju.

Američki državni sekretar Entoni Blinken upozorio je prošle sedmice malu grupu američkih poslanika da bi, prema Vašingtonu, Azerbejdžan uskoro mogao da izvrši invaziju na Jermeniju. Politico je pisao o tome pozivajući se na dva izvora koji su upućeni u telefonski razgovor prilikom kojeg su poslanici uvjeravali Blinkena kako je potrebno preduzeti mjere protiv predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva kao odgovor na ratnu operaciju etničkog čišćenja u Nagorno-Karabahu.

Blinken je rekao da Stejt department traži načine da pozove Azerbejdžan na odgovornost i da planira da prekine vojnu pomoć Bakuu. Inače, SAD su svake godine od 2002. donosile izuzetak od zakona koji bi dozvolio vojnu pomoć Azerbejdžanu uprkos teritorijalnom sporu sa Jermenijom, ali ove godine je to isteklo u junu i još nije podnesen zahtjev za obnavljanje.

Prema njegovim rečima, SAD vjeruju da bi Azerbejdžan mogao da izvrši invaziju na Jermeniju u narednim sedmicama, ali istovremeno je izrazio povjerenje i u tekuće diplomatske pregovore između Jermenije i Azerbejdžana, navodi Politico.

Sporna operacija Azerbejdžana u Nagorno-Karabahu prošlog mjeseca je primorala više od 100.000 Jermena da pobjegnu iz Azerbejdžana i taj region. Međutim, to nije jedini spor između Azera i Jermena s, obzirom na to da Baku želi da izgradi put koji bi presjekao južni region Jermenije i omogućio drumskom saobraćaju da zaobiđe Iran. Alijev je rekao da će naći način da implementira taj koridor bez obzira da li to "Jermenija želi ili ne" i zaprijetio da će to pitanje riješiti silom ako bude bilo potrebe.

Još dvoje ljudi potvrdilo je da je održan brifing o situaciji u Azerbejdžanu, ali nisu naveli detalje. U saopštenju, Stejt department je odbio da komentariše poziv, ali je naglasio posvećenost ministarstva "suverenitetu i teritorijalnom integritetu Jermenije" i rešavanju sukoba "direktnim razgovorima".

