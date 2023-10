Makron u Albaniji: Francuska suspendovala viznu liberalizaciju za Kosovo

Makron je rekao da se od kosovskih i srpskih vlasti očekuje da ponovo organizuju izbore u četiri opštine na sjeveru Kosova i da formiraju ZSO.

Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je danas u Tirani da je, što se tiče Francuske, liberalizacija viza za Kosovo suspendovana.

Makron je na zajedničkoj konferenciji za novinare s albanskim premijerom Edijem Ramom, rekao da se od kosovskih i srpskih vlasti očekuje da ponovo organizuju izbore u četiri opštine na sjeveru Kosova i da formiraju Zajednicu opština sa srpskom većinom.

"Ja to kažem vrlo jasno, vjerovali smo im o pitanju viza, to pitanje je Francuska suspendovala jer se radi o poštovanju date riječi i riječ se ne drži. Očekujem da će se obje strane obavezati da će napredovati u narednim sedmicama. To je uslov mira u cijeloj regiji", kazao je Makron, prenosi Anadolija.

Vizna liberalizacija

Evropska unija je ranije ove godine odlučila da vizna liberalizacija za Kosovo stupi na snagu 1. januara 2024. godine.

Francuski predsjednik Makron je istakao i da se sa velikom budnošću prate tenzije koje postoje između Prištine i Beograda.

"Francuska i Njemačka su dale prijedlog koji je vodeći za koji mislim da je snažan i dobar i očekujemo da ga uvaže obje strane. Mislim da je to odgovornost Vučića, da najoštrije osudi čin od 24. septembra, jer doprinosi vraćanju zatišja na granici. Ono što očekujemo od kosovskih i srpskih vlasti je jednostavno, ponovna organizacija izbora u opštinama u kojima su održani u neprikladnim uslovima, učešće Srba na ovim izborima i u institucijama i priznanje Zajednice opština sa srpskom većinom od kosovskih vlasti", kazao je Makron.

Premijer Albanije Rama je pozvao Kosovo da potpiše francusko-njemački plan. Rama je kazao da Kosovo ima sve svoje saveznike uz sebe, da treba da djeluje nezavisno od Srbije i da ide svojim evropskim putem. Rama je ocijenio i da je nacionalna žalost u Beogradu koja je proglašena za trojicu ubijenih srpskih napadača na Kosovku policiju u Banjskoj, antievropski skandal.

Predsjednik Makron je, govoreći o procesu proširenja Evropske unije, kazao da to nije poklon koji se daje Albaniji.

"Proces proširenja koji je počeo je dobar za vas, dobar je za nas i to je geopolitički izbor i zajednička volja. U suprotnom će postojati rizik da ovi beskrajni procesi obeshrabre javno mnijenje, čak i ono najevrofilskije",kazao je Makron.

Tokom posjete predsjednika Makrona Tirani, potpisano je nekoliko sporazuma o saradnji između Albanije i Francuske, kao što su mapa puta za ekonomsku saradnju, memorandum o razumijevanju za međusobnu saradnju između Savjeta ministara Republike Albanije, koju predstavlja Državna agencija za Strateško programiranje i koordinacija Francuske agencije za pomoć i razvoj (AFD), sporazum o saradnji između Ministarstva kulture Albanije i Nacionalnog centra za kino i animirane slike Republike Francuske i izjave u vezi s jačanjem policijske saradnje u balističkoj oblasti.

U Tirani je u ponedjeljak održan Samit lidera Berlinskog procesa, kome Makron nije moga da prisustvuje, pa je stigao u Albaniju tek sinoć.

