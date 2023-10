Vučić na CNN-u o događajima na KiM: "Srbija je posljednja zemlja kojoj trebaju incidenti"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je gostovao na televiziji "CNN" u emisiji poznate novinarke Kristijan Amanpur.

"2001. godine potpisali smo aranžman sa NATO, o pristupu Kopnenoj zoni bezbjednosti, i dogovoreno je da je koristimo bez ikakvih ograničenja. Sada imamo 4.400 vojnika u zoni, i to je uobičajeno. Ne trebaju nam nikakvi ratovi i sukobi sa NATO, mi želimo da imamo veće prisustvo Kfora na sjeveru KiM, što je jedan od načina da Srbi budu bezbjedni", rekao je Vučić i rekao da je uvijek cijenio izvještaje iz Bijele kuće.

O vojsci Srbije blizu administrativnog prelaza

"Naša vojska prati situaciju na terenu, snage su pomjerene tamo gdje bi bile najkorisnije. Ali ja nisam potpisao ni viši stepen uzbune. Broj ljudi nije bio veći, ni čak od 60 odsto koji je obično na granici. Srbija je posljednja zemlja kojoj trebaju incidenti, zbog samih pregovora. Srbija je konstruktivni partner u dijalogu, pravili smo ustupke, druga strana nije radila ništa. Vršili su postepeno etničko čišćenje, od dolaska Kurtija na vlast 10 odsto je manje Srba na KiM, bilo je više od 420 napada na naš narod na sjeveru KiM", dodaje Vučić.

O statusu Srba na Kosovu i Metohiji

"Ja sam pričao o korjenu problema, ali vi to ne želite da čujete. Srbi su željeli da se zaštite. Ja neću da branim ubistvo albanskog policajca, osuđujem to. Ali Srbe hapse bez ikakvih optužnica, izbacuju ih iz kuća, ništa od toga nije bilo u skladu sa međunarodnim pravom i Briselskim sporazumom. ZSO i dalje nije formirana. Albanski režim u Prištini nije htio to da sprovede u djelo, i ljudi su htjeli da se odbrane", kaže Vučić.

O kreiranju ZSO i incidentima na Kosovu i Metohiji

"Vi govorite o prethodnim aranžmanima, a ja sam uradio sve što sam rekao da ću uraditi našim prijateljima. Ja moram da poštujem srpski Ustav, nisam ništa krio od međunarodnih predstavnika. Sve sam im govorio u lice, uvijek sam govorio istinu. Htjeli smo da sprovedemo sve što smo dogovorili, ali Priština to nije željela. I svi su rekli da je to greška sa albanske strane, i onda se dešavaju ovi incidenti, kako bi se Srbija optužila za sve. Mi smo uvijek spremni da pregovaramo. Bili smo konstruktivni, i takvi ćemo ostati. Morate da znate da su svi u EU shvatili da Priština nije spremna da formira ZSO. Oni žele da nastave sa etničkim čišćenjem Srba, posebno na sjeveru KiM. Ja sam uvijek dostupan prijateljima iz EU, Amerike, i svim ostalima, i razgovaraćemo o svim pitanjima. Rekao sam već - formirajte ZSO, i mi ćemo ispuniti sve ostalo. Mir je u najboljem interesu Srbije. Možemo da se hvalimo da imamo 63 odsto ukupnih investicija koje stižu na Balkan, to nam je potrebno. Zašto bismo igrali neke igre", rekao je Vučić.

