Vučić: U roku od 24 sata prezentacija dokaza o Banjskoj

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je namanje jedan ranjeni Srbin ubijen zvjerski tokom akcije u Banjskoj i Srbija se neće umiriti dok se ne sazna puna istina, zbog čega će u roku od 24 časa biti prezentovani dokazi sa lica mjesta, uz izjave očevidaca.

On je istakao da pokušaji da Srbija ćuti kako su neki Srbi ubijeni - nisu uspjeli i neće proći.

"Životi Srba ne vrijede manje od života drugih i ne interesuje me ko će i kakve pritiske da vrši, kao što me ne interesuje to kako misle da povrede Srbiju svojim lažima, i u regionu i u delu zapadnih medija", rekao je Vučić.

Vučić je ukazao da je na Srbiji da se ujedini i bude još snažnija, da nastavi da se gradi i da snaži svoju vojsku.

"Da snažimo našu vojsku i da čuvamo našu Srbiju, a nezavisnost Kosova možete da sanjate. Srbija će čuvati povelju UN, Srbija će čuvati Rezoluciju 1244, svoju teritorijalnu cjelovitost. Neka živi Srbija, pobijediće Srbija!", poručio je Vučić na "Instagramu".

On je naveo da su proteklih sedam dana zbog događaja na Kosovu i Metohiji i kampanje protiv Srbije najteži dani za zemlju u proteklih 15 godina.

"I kako naš narod kaže - ne pada sneg da pokrije brijeg, već da svaka zvijer pokaže svoj trag. Mogli smo da vidimo da imamo prijatelje, oni nisu brojni, ali su hrabri. To su ljudi koji dostojanstveno štite i povelju UN i pravo malih na svoj glas, ako hoćete pravo na život i opstanak malih nacija", rekao je Vučić.

Prema njegovim riječima, Srbija je bila suočena i sa najvećim pritiscima i činjenicom da jedan princip važi za sve druge, odnosno da princip ne važi samo za jedne, a to su Srbi.

Vučić je naveo situaciju da, kada je osam policajaca ubijeno u Sjevernoj Makedoniji, to nisu počinili teroristi, iako su to uradili na teritoriji zemlje, suverene, priznate od UN.

"A, kada jedan policajac, koji uzgred po Briselskom sporazumu ne može da bude tu gde je bio ubijen, a što osuđujemo i što ni na koji način ne opravdavamo, onda svi Srbi do 14 koljena moraju da budu uhapšeni, istraženi, pobijeni bez ikakve odgovornosti i bez ikakvog prava da se brane", rekao je predsjednik Srbije.

On je naveo da su mnogo lagali o prisustvu srpskih snaga i da im je smetalo to što Srbija ima sofisticirano oružje.

"Mi ćemo nastaviti da ulažemo u odbranu u mir. Sve što su govorili izmišljali su i lagali, znali su da lažu. Međutim, najteže je bilo da moramo da pozdravimo akciju `kosovske` policije i džaba su bila uvjeravanja da to nije urađeno na profesionalan način, džaba je bilo naše pitanje zašto je Euleks odbijen da učestvuje u samoj operaciji, nego su stavljeni u operativnu sobu", rekao je Vučić.

U sukobu sa policijom samoproglašenog Kosova u nedjelju, 24. septembra, u selu Banjska stradali su Stefan Nedeljković, Igor Milenković i Bojan Mijailović, a poginuo je i jedan policajac.

Zvaničnici Srbije su saopštili da su Srbi brutalno likvidirani, nakon ranjavanja i predaje.

