Vučić sa Blikenom o situaciji na KiM: "Potrebna deeskalacija i značajno veća uloga KFOR-a"

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa američkim državnim sekretarom Entonijem Blinkenom.

Izvor: Pink/screenshot

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je Kulu Beograd sa princem prestolonasljednikom Abu Dabija Nj.V. šeikom Kaledom bin Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom i predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom.

Predsjednik je rekao da je razgovarao sa američkim državnim sekretarom Entoni Blinkenom.

"Imao sam dug i nelak razgovor sa američkim državnim sekretarom Entonijem Blinkenom", otkrio je Vučić, dodajući da se razgovaralo o situaciji na Kosmetu, kao i to da je bilo stvari oko kojih su se saglasili i onih oko kojih se nisu saglasili.

"Saglasili smo se oko toga da je potrebna deeskalacija i značajno veća uloga KFOR-a, i Srbija će to uvek podržati. Negirao sam neistine o najvećem stepenu borbene gotovosti naših snaga. Nismo se saglasili oko prirode onoga što se dogodilo na KiM, posebno sa onim vezanim za kosovski suverenitet", rekao je Vučić o dugom telefonskom razgovoru sa Blinkenom.

"Ne interesuje me šta bilo ko na svijetu misli o tome. Mi imamo dokaze da je najmanje jedno, a moguće dva lica bukvalno hladnokrvo likvidirani, kada nisu bili likvidirani u borbi, nego samo ranjeni, bili su u životi i predali se, a onda su sa male udaljenosti likvidirani. Nisam želio da se saglasim da je to bila bilo kakva perfektna profesionalno urađena akcija", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je naveo da je Blinkenu postavio pitanje zašto je EULEKS bio odbijen da bude u akciji na sjeveru KiM.

Kaže i da je američki sekretar govorio i o mogućim mjerama protiv Srbije "ukoliko se ne budemo ponašali na odgovarajući način".

"Vi ste velika zemlja, super sila, vaše je da činite šta mislite da morate, ja sam potpuno protiv toga i mislim da je to vrlo loše, ali postoje stvari kojih mi moramo da se držimo, a to je prije svega istina. Što se Hrvata tiče... Da li vas čudi što toga ima i u našoj zemlji. Koliko ima njih u našoj zemlji koji navijaju za Kurtija? Ja to očekujem", kaže Vučić.

O Milanu Radoičiću je Vučić rekao da je to pitanje za tužioca i za druge državne organe.

"Ako je neko mislio da će on da bježi, neće. Znam sigurno da policija mora na osnovu medijskih izvještaja da prikupi informacije".

(Mondo)