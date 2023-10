Gutereš traži hitan i nesmetan pristup Gazi

Generalni sekretar UN Antonio Guteres zatražio je danas hitan i neometan humanitarni pristup Pojasu Gaze.

"Odmah su potrebni hrana, voda, lijekovi i gorivo. Potrebne su velike količine i dostava treba da bude održiva, pošto to nije mala operacija. To znači da humanitarni radnici treba da budu u stanju da dostavljaju pomoć i da to mogu činiti na bezbjednan način", rekao je Guteres u Kairu.