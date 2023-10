FBI upozorio na moguće terorističke napade inspirisane Hamasom

FBI upozorava na moguće terorističke prijetnje inspirisane napadima Hamasa.

Izvor: Shutterstock/Dzelat

Napad Hamasa na Izrael će inspirisati najveću terorističku prijetnju za SAD od uspona Islamske države prije skoro deceniju, upozorio je direktor FBI Kristofer Rej na saslušanju u Kongresu u utorak. Rej je rekao da je od početka izraelsko-palestinskog sukoba u Gazi ranije ovog mjeseca, nekoliko stranih terorističkih organizacija pozvalo na napade na Amerikance i Zapad, značajno povećavajući prijetnju nasilnih američkih ekstremista.

"Akcije Hamasa i njegovih saveznika biće inspiracija kakvu nismo vidjeli otkako je Islamska država uspostavila svoj takozvani kalifat prije nekoliko godina", rekao je on. On je to rekao na saslušanju pred Komitetom za unutrašnju bezbjednost američkog Senata posvećenom prijetnjama SAD.

Američka vlada je uočila porast prijetnji Jevrejima, muslimanima i Amerikancima arapskog porijekla od izbijanja sukoba u Gazi, rekli su američki zvaničnici. Sekretar za unutrašnju bezbjednost SAD Alehandro Majorkas rekao je na saslušanju da je mržnja usmjerena protiv jevrejskih studenata u SAD od početka sukoba u Gazi doprinela porastu antisemitizma.

Bijela kuća je ove nedjelje izrazila zabrinutost zbog incidenata protiv Jevreja na američkim univerzitetima. Tenzije između proizraelskih i propalestinskih grupa izbile su u nekim američkim kampusima, uključujući nekoliko u Njujorku, što je navelo univerzitetske zvaničnike da povećaju bezbjednost.

"Mržnja usmjerena protiv jevrejskih studenata, zajednica i institucija nadovezuje se na raniji porast antisemitizma u SAD i širom svijeta", rekao je Majorkas.

(MONDO)