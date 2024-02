Sastanak lidera EU u Briselu: Pokušaj da se ubijedi Orban da pristane na pomoć Ukrajini

Ukoliko Orban ne pristane na kompromis, pominje se mogućnost da 26 država članica bilateralno pruži pomoć Ukrajini u predviđenom iznosu.

Lideri zemalja članica EU okupljaju se danas na vanrednom samitu u Briselu, gde će pokušati da slome otpor mađarskog premijera Viktora Orbana da odobri paket makrofinansijske pomoći Ukrajini. Posljednjih dana i nedjelja vođeni su intenzivni razgovori kako bi se došlo do rješenja, ali ishod još nije siguran. "Cilj je da se Mađarska ubijedi da se pridruži ostalih 26. Do danas to nije uspjelo i sada je pitanje kako će se Orban postaviti na samitu“, rekao je jedan evropski diplomatski izvor. Uoči samita, koji počinje jutros, lideri su se juče uveče okupili na neformalnoj večeri.

Važan dan za Ukrajinu, ali i EU!

Šefovi država ili vlada zemalja članica razgovaraće o reviziji sedmogodišnjeg budžeta koji uključuje paket pomoći Ukrajini od 50 milijardi evra za naredne četiri godine. Na poslednjem samitu, sredinom decembra prošle godine, 26 zemalja podržalo je pregovarački okvir koji je predložio predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel, ali je izostala saglasnost mađarskog premijera Viktora Orbana i odluka nije donijeta jer je za to potrebno konsenzusom svih država članica.

Prijedlog predviđa povećanje sadašnjeg Višegodišnjeg finansijskog okvira (MFF) za period od 2021. do 2027. godine za 64,6 milijardi evra. Od toga je samo 21 milijarda svežeg novca, odnosno zemlje članice bi morale da povećaju doprinos budžetu za toliko, 10,6 milijardi evra bi se dobilo preraspodelom postojećih sredstava, a preostale 33 milijarde su samo garancije za kredite da će EU podići i proslediti Ukrajini pod povoljnim uslovima. Ukupan predloženi paket za Ukrajinu iznosi 50 milijardi evra, od čega su 17 milijardi grantovi i 33 milijarde krediti.

Pored paketa pomoći za Ukrajinu, prijedlog rebalansa budžeta predviđa 2 milijarde evra za migracije i upravljanje granicama, 7,6 milijardi evra za susjedstvo i svet, 1,5 milijardi evra za Evropski odbrambeni fond u okviru novog instrumenta STEP (Platforma za strateške Tehnologije za Evropu)., 2 milijarde evra za instrument fleksibilnosti, 1,5 milijardi evra za rezervu za solidarnost i hitnu pomoć.

Orbanova blokada

Orban je blokirao cijeli paket zbog protivljenja pomoći Ukrajini. Za svoj pristanak tražio je odmrzavanje svih evropskih fondova namijenjenih Mađarskoj. Komisija je pre decembarskog samita odmrznula 10,2 milijarde evra mađarskih sredstava, a blokirano je još oko 21 milijardu.

Orban je posljednjih dana signalizirao da je spreman da podrži paket pomoći Ukrajini u okviru sedmogodišnjeg budžeta, ali pod uslovom da se o tome odlučuje svake godine, i to jednoglasno. Ovo je neprihvatljivo za druge zemlje članice i nije u skladu sa evropskim pravilima.

Unutar EU raste pritisak na Orbana da prestane sa ucjenama, na šta on uzvraća da je Evropska unija ta koja ucjenjuje Mađarsku.

Plan B

Britanski dnevnik Fajnenšel tajms objavio je, pozivajući se na radni dokument, da je 26 država članica spremno, ako Orban istraje na svom stavu, da javno zapreti Mađarskoj gubitkom svih sredstava iz evropskog budžeta, što bi onda imalo efekat odvraćanja investitora od ulaganja u Mađarsku i slabljenja njene valute.

Prošlog vikenda je objavljeno da su u dokumentu neimenovanog zvaničnika Saveta EU navedene mjere usmjerene na mađarsku ekonomiju koje će biti sprovedene ako Orban ne odobri paket pomoći Ukrajini. U jučerašnjem intervjuu za francuski nedjeljnik Le Point, Orban je rekao da je plan "kao priručnik za ucjene" koji bi Mađarsku stavio pod "veliku finansijsku blokadu". "Tada bi Mađarska pretrpela Armagedon“, rekao je mađarski premijer, prenosi Politiko. On je naveo da "ne sumnja" da je dokument, o kome piše Fajnenšel tajms, autentičan.

Ukoliko Orban ne pristane na kompromis, pominje se mogućnost da 26 država članica bilateralno pruži pomoć Ukrajini u predviđenom iznosu. Ali to je prilično komplikovano, između ostalog, zato što u nekim zemljama članicama to moraju da odobre njihovi nacionalni parlamenti. Uz to, gubi se i predvidljivost finansijske pomoći, što se navodi kao jedan od ciljeva politike EU prema Ukrajini.

Istorijski potez protiv Budimpešte?

Prije sastanka evropske diplomate dale su signale da „nuklearna opcija”, odnosno izbacivanje Budimpešte iz procesa glasanja u EU, više nije nezamisliva ako nastavi da ugrožava bezbjednost Ukrajine, zemlje kandidata za članstvo u EU, piše Politico. Ako bi EU upotrebila takozvani član 7, najozbiljniju političku sankciju protiv neke države članice, koja uključuje suspendovanje njenog prava da glasa o odlukama EU, Orban bi bio u ogromnim problemima.

"Ta izreka prilično dobro opisuje poverenje između Orbana i drugih evropskih lidera“, rekao je visoki zvaničnik EU za Politiko, govoreći pod uslovom anonimnosti da bude potpuno iskren.

Pet evropskih zvaničnika i diplomata reklo je da su druge zemlje u bloku spremne da preduzmu drastičan korak protiv Budimpešte, što bi bio istorijski potez za lidere koji se oslanjaju na koheziju i jednoglasnost, javlja Index.hr.

