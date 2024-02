Protokol u slučaju smrti kralja Čarlsa: Pokreće se "operacija Most Menaj", Vilijam odmah postaje monarh

Kralj Čarls boluje od raka, a sada je otkriveno kako se zove operacija koja će biti pokrenuta ako on izgubi bitku sa ovom opakom bolešću.

Kada je 8. septembra 2022. godine preminula kraljica Elizabeta krenula je specijalna operacija Londonski most, ili skraćeno Most. Ta operacija je poznata po tome što sadrži detaljan plan šta bi trebalo raditi kada monarh premine. Dvije godine nakon kraljičine smrti, odjeknula je vijest da kralj Čarls koji ju je naslijedio, boluje od raka, pa se sada svi pitaju da li se i u tom slučaju pokreće operacija Most.