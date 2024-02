Bajden okrivio Putina za smrt Navaljnog

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden obratio se javnosti povodom smrti Alekseja Navaljnog.

Bajden je na početku svog obraćanja rekao da nije iznenađen.

"Ljut sam, nisam iznenađen. Nemam razlog da ne vjerujem da su izvještaji o smrti Navaljnog tačni. Borio se protiv korupcije i svih drugih loših stvari koje je radio Vladimir Putin. Putin ga je otrovao, hapsio, izolovao, ali ga ni sve to nije zaustavilo. Navaljni je nakon trovanja mogao da bude bezbijedan, ali se vratio u Rusiju. Vjerovao je u svoju zemlju, zato je to uradio. Vlast u Rusiji će vjerovatno reći svoju verziju događaja, Putin je odgovoran za ovo. Navaljni je bio sve što Putin nije", rekao je Bajden.

Nakon uvodnog dijela, Bajden je odgovarao na pitanja brojnih novinara. Prvo pitanje bilo je vezano za potencijalno ubistvo Navaljnog, a spomenute su i posljedice po Rusiju.

"Dokaza za to nema, ali uopšte ne sumnjam da je Putin umiješan u to. Što se tiče posljedica, to sam rekao prije tri godine u Ženevi. Dosad su Putin i Rusija snosili već mnogo posljedica. Razmatraju se mnoge opcije, a Putin kao i ostatak svijeta treba da znaju da, ako bi nas napao bilo koji protivnik, naši NATO saveznici bi nas podržali. Ako bi Putin napao NATO saveznika, Sjedinjene Države braniće svaki dio teritorije pod NATO", dodao je Bajden.

