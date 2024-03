Bivši direktor otrovao čovjeka KOJI JE KREIRAO "GAME OF THRONES"

Ksu Iao otrovao osnivača kompanije Lin Kija koja ima veze sa Igrom prestola.

Bivši izvršni direktor "Yoozoo Games", Ksu Jao, osuđen je na smrt zbog trovanja osnivača visoko profitabilne kineske kompanije za video igre, koja ima veze sa "Game of Thrones" i novom Netfliksovom serijom "3 Body Problem", prenosi CBS njuz. Ksu Jao je u decembru 2020. otrovao osnivača kompanije Lin Kija zbog neslaganja oko vođenja poslova, saopštio je Prvi narodni sud u Šangaju. Linu je navodno pozlilo nakon što je popio šolju otrovanog čaja.

Lin je umro 10 dana kasnije u 39. godini. Odmah nakon njegove smrti, šangajska policija privela je Ksua kao glavnog osumnjičenog u slučaju ubistva. Razboljele su se još četiri osobe, ali nisu umrle nakon što je Ksu otrovao piće u kancelariji, navodi se u saopštenju suda.

Izvršni direktor serije

Gejming kompanija "Yoozoo" ima filmska prava za "The Three Body Problem", kinesku najprodavaniju naučno-fantastičnu trilogiju, a Ksu je bio na čelu ogranka zaduženog za to, objavili su kineski mediji. U septembru su Netfliksu dali zeleno svjetlo da proizvede adaptaciju trilogije, koju su trebali da urade kreatori "Igre prestola", a Lin Ki je naveden kao izvršni producent serije.

Lin je bio jedan od najbogatijih biznismena u Kini, sa neto vrednošću od milijardu dolara. Uspješno je rukovodio kompanijom "Yoozoo Games", osnovanom 2009. godine. "Yoozoo Games" je takođe razvio "Game of Thrones: Winter Is Coming" igru zasnovanu na TV seriji. Kompaniji je išlo veoma dobro u industriji igara, ali im njihovi filmski projekti nisu doneli očekivani uspjeh, što je možda dovelo do svađe i ubistva.

