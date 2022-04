Objavljene prve fotografije: "House of the Dragon" stiže 21. avgusta!

Prva epizoda dugo čekane serije House of the Dragon dobila je datum premijere i prikazane su nam prve slike iz serije!

Izvor: HBO Max

Prequel tj. serija koja će pratiti događaje pre Game of Thrones ere na HBO Max streaming servisu biće emitovana od 21. avgusta ove godine!

Jedna od najvećih ekskluziva ovog servisa od 8. marta dostupnog i kod nas izazvala je ogromnu pažnju publike i fanova Igre prestola, pa nekako svi očekujemo dosta od nje.

House of the Dragon bazirana je na knjizi Džordža R. R. Martina Fire and Blood i prati razvoj i događaje vezane za porodicu Targarijen.

Prva epizoda najavljena je slikom jajeta, zmaja naravno, koje je naprslo i jasno nam stavlja do znanja da ćemo i kroz ovu seriju uživati u krilatim čudovištima, koja su ukrala šou toliko puta i u Igri prestola. Naravno, ovog puta očekujemo mnogo više priča upravo o zmajevima, koji su takoreći "tradicija" Targarijena.

Pogledajte prve objavljene slike iz serije:

House Of The Dragon trailer VIDEO

HBO Max je konačno objavio i prve prave slike iz serije, sa seta i snimanja i otkrio detaljnije likove i glumce.

Za sada znamo da će se u seriji o Targarijenima pojaviti Padi Konsidin kao kralj Viseris Targarijen, Met Smit kao princ Demon Targarjen, Ema Darsi kao princeza Renira Targarjen, Olivija Kuk kao Alisent Hajtauer, Ris Ifans kao Oto Hajtauer, Stiv Tuson kao lord Korlis Velarijon i Ive Best kao princeza Renis Targarijen, Mili Alkok kao mlada Renira i Emili Keri kao mlada Alisent, Fabijen Frankel kao ser Kriston Kol, kao i Sonoja Mizuno kao Misarija.

Sve glumce u ulogama svojih likova možete da vidite u galeriji koja slijedi:



Sadržaj serije pratiće period oko 200 godina prije serije Igra prestola, a premijera je zakazana samo dvije nedjelje prije emitovanja konkurentskog velikog projekta na Amazon Prime servisu, kojem se isto radujemo - The Lord of the Rings: The Rings of Power, koja debituje 2. septembra.

Pogledajte i za sada jedini video nove serije koji imamo na kraju vijesti.

Da čujemo - šta vi očekujete od ove serije?

House Of The Dragon trailer VIDEO

