Game of Thrones dobija nastavak?!

I dalje se sjećamo brljotine koju su svi zajedno napravili od onako moćne Game of Thrones serije…

Izvor: YouTube/screenshot/GameOfThrones

Pamtimo epizodu koju prvo niko nije vidio i objašnjenje ekipe koja ju je snimila da su nam televizor krš i da ih treba “pravilno podesjiti“.

Pamtimo i ogromno razočaranje krajem Game of Thrones serije, koja je sve, samo ne završena onako kako je to trebalo da se desi.

Prošle su već i godine, a loš utisak o završnici serije i dalje stoji postojano, ne mijenja se, ali osim najave prve sezone nove serije, koja će se baviti zmajevima ništa o Game of Thrones dodacima za originalnu seriju nismo čuli - sve do sada!

Istina je da se HBO rešio da adaptira mnoga dela koja je Džorž R. R. Martin do sada napisao o Vesterosu (i Esosu), pa nas tako uz House of the Dragon očekuje još pregršt TV naslova iz tog svijeta (10.000 Ships, Tales of Dunk and Egg su samo neke od njih), što igranih što animiranih (kojih bi trebalo da bude, ako je verovati izvorima iz industrije, čak tri).

No, u planu je i nešto zaista originalno, priča o kojoj pomenuti pisac epske fantastike, do sada nije možda ni razmišljao…

Zanima li vas šta se desilo sa Džonom Snežnim (Eganom Targerijanom) nakon što se u posljednjoj epizodi Igre prestola sa divljanima zaputio natrag na sjever, preko zida?

Naravno, i nas, pa će nam HBO, inače jedini striming servis koji u potpunosti govori srpski, verovatno to i otkriti i to relativno brzo. Prema pisanju The Hollywood Reporter magazina, producentske kuće započele su zajednički razvoj ove serije, a glumac Kit Harington, složio se da reprizira ulogu.

Za sada sve što nas zanima je tu - nadamo se samo da oni koji prave ovu seriju zaista znaju šta rade i da će mudro donositi odluke o svemu.

Šta vi mislite o nastavku Igre prestola?