Oglasili se stručnjaci: Plin koji je iscurio iz gasovoda "Sjeverni tok" bez uticaja na klimu

Količina metana koja je iscurila iz gasovoda "Sjeverni tok" 2022. godine vjerovatno neće imati bilo kakav uticaj na klimu širom svijeta, saopštio je Finski meteorološki institut.

Tri od četiri cijevi koje čine gasovod "Sjeverni tok" od Rusije do Njemačke eksplodirale su u septembru 2022. godine, što je dovelo do toga da metan uđe u Baltičko more izazivajući strah od ekološke katastrofe.