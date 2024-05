Belgija ozakonila rad prostitutki: Imaju pravo na penziju, porodiljsko...

Prvo zakon ove vrste u svijetu usvojen je u evropskoj državi.

Izvor: Shutterstock/Photographee.eu

Belgija je postala prva zemlja u svijetu koja je usvojila zakon o ugovorima o radu za osobe koje se bave prostitucijom, piše britanski "Telegraph".

Prema zakonu, ako se**ualna radnica odbije klijenta više od 10 puta tokom šest mjeseci, makro može da pokrene intervenciju državnog posrednika, ali ne može da otpusti zaposlenu. Takođe, one bi imale pravo na zdravstveno osiguranje, penzije, naknade za nezaposlene i porodične naknade, godišnji odmor i porodiljsko odsustvo.

"Ovaj zakon je prvi te vrste u svijetu. Ne mogu dovoljno da naglasim koliko je ovo važno", rekao je Dan Bovens, portparol "UTSOPI", sindikata se**ualnih radnika u Belgiji.

"Ovim modelom Belgija zaista pokazuje da joj je cilj da zaštiti se**ualne radnice, bez obzira na moralne sudove koje ljudi mogu da imaju prema njima", rekao je on za "The Brussel Times".

"Nadamo se da to može da dovede do preokreta trenda kriminalizacije klijenata u Evropi. Nadamo se da bi i druge zemlje mogle da slijede naš primjer, kao što je to bilo u pitanjima istopolnih brakova, abortusa, eutanazije i prava transrodnih osoba", dodao je on.

Radnici su dobili određena prava, a poslodavci uslove za rad. Ovo uključuje pravo da se odbije klijent ili se**ualni čin, kao i pravo da se se**ualni čin zaustavi u bilo kom trenutku bez straha od prekida ili kazne.

Oni mogu raskinuti ugovor u bilo kom trenutku bez prethodne najave i neće izgubiti pravo na naknadu za nezaposlene. Anonimnost radnika biće zaštićena jer će se ugovori davati pod istim imenom kao i ugovori zaposlenima u ugostiteljstvu ili hotelijerstvu. Time im se osigurava da se mogu prijaviti za druge poslove bez straha od diskriminacije.

Ovaj zakon ne štiti radna prava pornografskih glumaca ili striptizeta. Makroi moraju da imaju registrovanu kancelariju u Belgiji i moraju da podnesu zahtjev za radnu dozvolu prije nego što ponude ugovore radnicima.

Njima dozvola neće biti izdata ukoliko su osuđeni za zločine uključujući se**ualni napad, ubistvo, iznudu, zlostavljanje se**ualnih radnika ili voajerizam. Svojim zaposlenima moraju obezbjediti dugme za uzbunu, koje mora biti u prostoriji u kojoj se pružaju ove usluge.

Neke zemlje, kao što su Novi Zeland, Nemačka i Holandija, priznale su rad prostitutki i prije Belgije, ali nikada nisu uspostavile sličan pravni okvir. Belgijski parlament je usvojio zakon, nakon dugogodišnjeg lobiranja, sa 93 glasa za, 33 uzdržana i nijednim protiv.

(MONDO)