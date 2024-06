Tramp i Bajden se suočili u debati: Ekonomija glavna tema, nakon nje abortus i ratovi

Sadašnji i bivši američki predsjednik suočili su se sinoć u debati na CNN-u.

Izvor: Profimedia/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Predsjednik SAD Džo Bajden i republikanski kandidat i bivši šef države Donald Tramp suočili su su se oči u oči tokom prve debate u kampanji za novembarske izbore, koju je organizovala televizija "CNN". Ovo je prvi put u istoriji Amerike da su se suočili aktuelni i bivši predsjednik države. Debata je trajala 90 minuta, a svaki kandidat imao je po dva minuta da odgovora na pitanja, odnosno po jedan minut za repliku i odgovor na repliku.

Njih dvojica su se posljednji put sreli na debati 2020. godine, gdje se, kao ni ovog puta, nisu rukovali zbog protokola vezanog za koronu.

Prije debate, dvojica dugogodišnjih Bajdenovih saradnika rekli su da očekuju da mu Bajden "vjerovatno neće" pružiti ruku, a jedan je rekao: "Nije morao 2020. godine, zašto to mijenjati sada?"

Tokom debate kandidati su govorili o ekonomiji, povlačenju američke vojske iz Avganistana i abortusu. Potom su prešli na probleme sa migrantima i spoljnu politiku - rat u Ukrajini i sukob Izraela i Hamasa.

Snimak cijele debate:

Ekonomija

Predsjednik Džo Bajden je govorio biračima da je ekonomija u procvatu i da jedva da je ikada bila bolje, mada je nekoliko puta naglasio da ima još posla. Sa stanovišta bivšeg predsjednika Donalda Trampa, "ekonomija je u krahu" i u potpunom je neredu.

Bajden je rekao da mu je Tramp ostavio urušenu ekonomiju, uz rastuću nezaposlenost.

"Morali smo ponovo da sastavimo stvari", rekao je on i dodao da su stvari bile "užasne" pod Trampom.

Tramp je odgovorio da su SAD imale "najveću ekonomiju" kada je on bio na vlasti.

"Pogodio nas je kovid, morali smo da potrošimo neophodan novac da ne bismo završili u velikoj depresiji. Sve je bilo dobro", naveo je on, prije nego što je napao Bajdena zbog njegove kovid politike i ekonomskog programa.

Tramp je rekao da je više ljudi je umrlo tokom Bajdenove administracije, nego tokom njegove.

Pitanje abortusa

Bajden je rekao da je ukidanje presude "Rou protiv Vejda" bila "užasna stvar".

"Ogromna većina ustavnih stručnjaka naučnika podržala je Rou protiv Vejda kada je to odlučeno", rekao je Bajden.

On kaže da je abortus odluka žene u razgovoru sa njenim doktorom i obećao da će vratiti presudu Rou protiv Vejda ako bude ponovo izabran.

"Nijedan političar ne bi trebalo da donosi tu odluku".

Tramp je rekao da ne bi blokirao lijekove za abortus, napominjući da je Vrhovni sud samo potvrdio pravo na lijekove. On je ponovio da svi žele da države odluče da li abortus treba da bude legalan.

"Svaki naučnik... želio je da se to vrati u države. Sada države to rade."

Migrantska kriza na granicama SAD

Bajden je kritikovao Trampovu administraju zbog razdvajanja porodica koje su se desile tokom njegove administracije.

"Sada ste u situaciji da 40 odsto ljudi ilegalno prelazi granicu. To je bolje nego kada je napustio funkciju", dodao je on.

Tramp je kazao da su Bajdenova imigraciona politika i politika "otvorenih granica" doprinijele porastu kriminala.

"Moramo da izbacimo mnogo ovih ljudi i moramo to brzo, jer će uništiti našu zemlju", kazao je on.

"Mi živimo u jednom pacovskom gnijezdu, ubijaju se ljudi u svim državama jer više nemamo državne granice, i to zbog njegove glupe politike. To su Bajdenovi migrantski zločini. Oni prelaze granicu i ubijaju naše građane zbog Bajdenove politike. Otvorio je granice i mi smo postali necivilizovana država", rekao je Tramp.

Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku

Donald Tramp rekao je da je ruski predsjednik Vladimir Putin odlučio da izvrši invaziju jer je vidio koliko je Bajdenov tim nesposoban tokom izlaska iz rata u Avganistanu. Kada je Putin to vidio, rekao je: "Znate šta, mislim da ćemo ući".

Na pitanje o Gazi odgovara da Izrael treba da "dovrši posao" i da sukoba ne bi bilo da je on predsjednik SAD.

"Znate, pod mojim mandarom Iran nije imao toliko para, pa nije mogao da finansira Hamas. Zato nije bilo terorizma pod mojim mandatom."

Izvor: STRINGER/EPA

Bajden je optužio Trampa da je rekao Putinu da radi "šta god hoće", što je ovaj demantovao. Demokrata je kazao da je Vladimir Putin "ratni zločinac" koji želi da ponovo uspostavi dio "stare sovjetske imperije" (!?).

"Činjenica je da je Putin ratni zločinac, on je ponovo uspostavio Sovjetsko carstvo. Mislite da će se zaustaviti u Ukrajni. Pogledajte šta će biti sa Poljskom, Bjelorusijom, NATO zemljama?".

On je naveo i da je Hamas jedini koji ne želi da se završi rat u Gazi, ponovivši snažnu podršku Izraelu uz konstataciju da moraju da vode računa o civilnim žrtvama.

Prozivke oko godina i golfa

"Najprije, ja sam pola karijere proveo kao najmlađi u politici, a sada sam stariji. Ovaj tip (Tramp) tri godine je mlađi od mene, ali je daleko manje sposoban. Samo pogledajte šta sam ja sve uradio", rekao je Bajden.

Tramp je na pitanje o godinama pozvao Bajdena da se podvrgne testu kognitivnih vještina.

Obojica igraju golf, pa je prepirka otišla u tom smjeru.

"Upravo sam pobijedio na dva klupska šampionata, koja nisu bila za starije takmičare, već regularne. Da biste to uradili, morate da budete pametni i da možete daleko da odbacite lopticu. Bajden to ne može. On ne može da odbaci lopticu za golf 50 jardi", rekao je Tramp.

"Rekao sam i ranije da bih rado igrao golf, ako ćeš nositi sopstvenu torbu. Misliš da bi umio to", pitao je Bajden, na šta je Tramp kasnije odgovorio pozivom da se "ne ponašaju kao djeca".

Socijalno osiguranje

Bajden je rekao da bi natjerao bogate da plate "fer iznos" kako bi sistem socijalnog osiguranja mogao da opstane.

"Niko ko zarađuje manje od 400.000 dolara godišnje neće plaćati više. Nakon te granice, bogate ću natjerati da plaćaju više od jedan odsto kako bi program nastavio da živi", rekao je Bajden.

Neredi na Kapitol hilu

Bajden je rekao da je Tramp "ohrabrio" pobunjenike 6. januara 2021. da upadnu u Kapitol. On tvrdi da bivši predsjednik nije ništa preduzeo "tri sata", dok ga je tadašnji potpredsjednik Majk Pens "molio" da nešto uradi, da pozove da se zaustavi i prekine.

"Umjesto toga, govorio je da su ti ljudi veliki patriote Amerike", kazao je Bajden i dodao da pobunjenici treba da budu u zatvoru i da odgovaraju.

Donald Tramp je branio svoje postupke tokom nereda 6. januara u zgradi Kapitola, kada su njegove pristalice upale u zgradu u pokušaju da spriječe mirnu primopredaju vlasti poslije poraza na izborima.

Kao odgovor, Tramp kaže da je reputacija SAD pretrpjela pod Bajdenom, ali u početku nije direktno reagovao na pitanje o samom danu upada.

Bajden je zatim pomenuo i nedavnu odluku suda kojom je Tramp krivično osuđen u Njujorku po 34 tačke za falsifikovanje poslovnih spisa.

"Postoji samo jedna osoba koja je osuđena za krivično djelo i ja sad gledam u nju", naveo je Bajden.

Izvor: Instagram/thestormydaniels

Onda je rekao da Tramp ima "moral ulične mačke" u vezi sa njegovom navodnom vezom sa Stormi Danijels, bivšom filmskom zvijezdom za odrasle, što je Tramp negirao.

"Nisam imao s*ks sa zvijezdom filmova za odrasle", uzvratio je Tramp.

Pomenuo je i nedavnu krivičnu presudu protiv Bajdenovog sina Hantera i sugerisao da bi predsjednik Bajden takođe trebalo da bude osuđen za zločin "čim ode sa funkcije" zbog svog "užasnog" ponašanja tokom mandata.

"Ovaj čovjek je zločinac", kazao je Tramp, a Bajden je odgovorio da nije učinio ništa loše.

Pitanje klimatskih promjena

Govoreći o klimatskim promjenama, Tramp je rekao da "želi čist vazduh i vodu". kao i da smo "imali čist vazduh i vodu", jer je njegova administracija imala najbolje ekološke brojke nego ikada.

Bajden se usprotivio Trampovim tvrdnjama, ističući da su se SAD povukle iz Pariskog klimatskog sporazuma tokom Trampovog mandata.

Prema analizi koju je uradio CNN, Tramp je nakon druge pauze vodio u vremenu obraćanja sa 23 minuta u odnosu na Bajdenovih 18 minuta i 23 sekunde.

Završne poruke

Džo Bajden je na kraju obraćanja rekao da je napravio "značajan napredak od debakla predsjedništva Donalda Trampa".

Rekao je da će se postarati da SAD imaju "fer poreski sistem", rekavši da će Tramp povećati poreze ako bude izabran.

Sa druge strane, Tramp je završne riječi iskoristio da pošalje poruku o Bajdenu.

"Ovaj čovjek se žali... Naša vojska ga ne poštuje... Ukrajina nije trebalo da se desi... Mi živimo u paklu. Mi smo nacija koja propada, ali ona više neće biti neuspješna, ponovo ćemo je učiniti velikom. Hvala vam", rekao je na kraju Tramp.

Bajden i Tramp razmjenjivali su verbalne udarce na teme važne američkoj naciji, uz više ličnih napada. "CNN" je kasnije objavio analizu činjenica koje su Tramp i Bajden izgovorili tokom predsjedničke debate, otkrivši da mnoge od njih to nisu bile, već su "podesili" podatke i brojke tako da odgovaraju njihovim tvrdnjama i stavovima.

(MONDO.RS/N.D./B.Z.J.)