Grčka uvela hitne mjere zbog vrućine: Ograničen rad na otvorenom, temperatura ide i do 43 stepena

Grčka je zbog visokih temperatura ograničila rad na otvorenom.

Grčke vlasti donijele su nove mjere zbog izuzetno visokih temperatura. Kako prenosi Rojters, pojedinim poslodavcima je naređeno da svojim zaposlenima ne dozvoljavaju obavljanje teških poslova na otvorenom tokom popodnevnih sati ove nedelje, zbog talasa vrućina kojim je zemlja pogođena.

Građevinski radnici, dostavljači hrane, kuriri i brodograditelji spadaju u one koji moraju da pauziraju posao od 12 do 17 časova, sve do kraja radne nedjelje. Razlog donošenja ove mjere jeste što će živa u termometru dostići čak 43 stepena u određenim dijelovima Grčke, saopštilo je Ministarstvo rada.

Grčka je više puta svjedočila tome da visoke temperature ometaju svakodnevne aktivnosti. Od početka juna ove godine izbilo je nekoliko šumskih požara, koji su bili podstaknuti jakim vjetrom. Meteorolozi najavljuju da temperatura neće mnogo padati do kraja mjeseca. S obzirom da je veći dio Grčke imao veoma malo kišnih mjeseci, mnoga njena ostrva koja privlače milione turista tokom ljeta, takođe se bore sa nestašicom vode.

"Povremeno imam glavobolje, vrtoglavicu, zamagljen vid. Na tako visokim temperaturama, vjerujem da bi trebalo da prestanemo sa radom, pauziramo i onda nastavimo“, rekla je žena koja čisti ulice.

Najmanje šest turista, uključujući poznatog britanskog televizijskog voditelja Majkla Mozlija, umrlo je prošlog mjeseca od posljedica jake vrućine.

