Zelenski o "odustajanju" od dijela teritorije: "Da bi se to dogodilo, to mora da želi ukrajinski narod"

Teritorijalni ustupci sa ciljem završetka rata sa Rusijom zahtijevali bi podršku naroda na referendumu u Ukrajini, izjavio je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski.

Izvor: Profimedia/AFP

Međutim, on je u obraćanju francuskim medijima napomenuo da takav potez "nije najbolja opcija", jer se Kijev suočava sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i za Moskvu bi bila pobjeda ukoliko zadrži dio teritorije.

"Ukrajina nikada neće odustati od svojih teritorija, jer bi to bio napad na Ustav. To je veoma teško pitanje", rekao je Zelenski.

Prema njegovim riječima, odluke o teritorijalnom integritetu Ukrajine ne može da donosi predsjednik, već ukrajinski narod, prenio je "NJuzvik".

"To je protiv Ustava Ukrajine. Oni koji su na vlasti nemaju zvanično pravo da odustanu od svojih teritorija. Da bi se to dogodilo, to mora da želi ukrajinski narod", naglasio je Zelenski.

On nije odbacio mogućnost održavanja takvog referenduma.

Rezultati ankete koju je u maju objavio Međunarodni institut za sociologiju u Kijevu pokazali su da bi 32 odsto Ukrajinaca prihvatilo odricanje od teritorija ukoliko bi to donijelo mir. U februaru ove godine, takvu ideju podržalo je 26 odsto ispitanika, a godinu dana ranije samo devet odsto.

Rusija od 2014. godine kontroliše Krim, a od invazije 2022. godine Lugansku oblast, dijelove Hersonske i Zaporoške oblasti, te veći dio Donbasa.

(MONDO)