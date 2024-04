Amerikanci tajno dostavili Ukrajini rakete ATACMS

Ukrajina je počela da koristi balističke rakete dugog dometa koje su tajno obezbijedile SAD, potvrdili su američki zvaničnici.

Izvor: Profimedia/AFP

Oružje je bilo dio paketa pomoći od 300 miliona dolara koji je odobrio američki predsjednik Džo Bajden u martu i stiglo je ovog mjeseca. Oni su već korišćeni bar jednom za gađanje ruskih ciljeva na okupiranom Krimu, prenose američki mediji.

Bajden je sada potpisao novi paket pomoći Ukrajini od 61 milijardu dolara. SAD su prethodno isporučile Ukrajini verziju vojnog taktičkog raketnog sistema srednjeg dometa (ATACMS), ali nisu bile voljne da pošalju bilo šta moćnije, djelimično zbog zabrinutosti zbog kompromitovanja vojne spremnosti SAD.

Bajden je tajno dao zeleno svjetlo za slanje sistema dugog dometa - koji može da ispaljuje rakete na udaljenosti do 300 km (186 milja) - u februaru.

"Mogu da potvrdim da su Sjedinjene Države pružile Ukrajini dalekometni ATACMS u direktnom naređenju predsjednika", rekao je portparol Stejt departmenta Vedant Patel.

SAD to nisu to najavile, a sve "kako bi održale operativnu bezbjednost Ukrajine na njihov zahtjev", dodao je on. Nije jasno koliko je oružja već poslato, ali američki savjetnik za nacionalnu bezbjednost Džejk Salivan rekao je da Vašington planira da pošalje još, piše BBC.

"Oni će napraviti razliku. Ali kao što sam već rekao na ovom podijumu... nema srebrnog metka (misleći na neko sto odsto efikasno oružje koje bi prevagnulo protiv Rusije)", rekao je on.

Rakete većeg dometa prvi put su korišćene prošle nedjelje da pogode ruski aerodrom na Krimu, prenijela je agencija Rojters neimenovanog američkog zvaničnika.

A nove rakete su takođe korišćene u napadu na ruske trupe u Berdjansku tokom noći u utorak, navodi Njujork tajms. Posljednjih mjeseci Kijev je pojačao pozive za pomoć Zapada pošto su njegove zalihe municije iscrpljene, a ruska ofanziva na frontu napreduje.

Novi "paket pomoći" uslijedio je mjesecima nakon zastoja usred protivljenja u američkom Kongresu.

"To će učiniti Ameriku bezbjednijom, učiniće svijet bezbjednijim", rekao je Bajden nakon što je potpisao zakon koji će usmjeriti više od 60 milijardi dolara za naoružavanje Ukrajine (američkim i oružjem saveznika).

Reagujući na paket, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao: "Sada ćemo učiniti sve da nadoknadimo pola godine provedenih u raspravama i sumnjama".

Zelenski je nedavno upozorio da se očekuje ruska ofanziva u narednim nedjeljama nakon što je Ukrajina izgubila grad Avdijevku tokom zime. Ukrajinske snage su posljednjih mjeseci patile od nedostatka municije i sistema protivvazdušne odbrane, a zvaničnici su okrivili kašnjenje vojne pomoći SAD i drugih zapadnih saveznika.

Salivan je u srijedu rekao da je "svakako moguće da bi Rusija mogla da ostvari dodatne taktičke prednosti u narednim nedjeljama". Otkako je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu 24. februara 2022. godine, desetine hiljada ljudi, većinom vojnika, ubijeno je ili povrijeđeno sa obe strane, a milioni ljudi su napustili svoje domove.

Sukobi većeg ili manjeg intenziteta između ukrajinske vojske i paravnojnih formacija protiv proruskih snaga na istoku zemlje traju od 2014. godine.

