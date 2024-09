Olujni superćelijski oblak stiže i na Balkan? "Nasilna promjena vremena" donosi rekordne količine kiše i snijega

Promjena vremena stigla je u Evropu - meteorolozi najavljuju da bi do vikenda u Alpima moglo pasti dva do tri metra snijega, a dijelovima Evrope prijeti velika opasnost od poplava, prenose mediji.

U Njemačkoj najavljuju pad temperature za 20 stepeni, a u nekim dijelovima zemlje mogle bi pasti rekordne količine kiše.

Meteorolozi najavljuju da bi moglo doći do velikih poplava u jugoistočnoj Njemačkoj, u Austriji i Češkoj.

Prema najavama, očekuje se izuzetno nasilna promjena vremena kakva se rijetko viđa - do vikenda bi u Alpima moglo pasti dva do tri metra snijega, a dijelovima Evrope prijeti velika opasnost od poplava, prenose mediji.

Meteorolozi zabrinuti zbog olujnog superćelijskog oblaka

Meteorolog Ronald Porsške u izjavi za portal Wetter.net je rekao da ako bi se trenutni proračuni materijalizirali sve bi bilo pod vodom u velikim dijelovima južne Bavarske.

Njegov kolega Alban Burster takođe je zabrinut zbog proračuna koje su meteorolozi izrađivali u ponedjeljak.

"Nadajmo se da se neće ostvariti aktuelna predviđanja. U suprotnom više nećemo govoriti o dolini Ar nego o jugoistočnom milenijskom potopu", rekao je Burster.



Još jedan meteorolog predviđa mogućnost katastrofe.

"Nad sjevernom Italijom se stvara olujni superćelijski oblak koji će se tokom vikenda pomaći prema Balkanu i pridružiti drugoj ćeliji iznad istočne Evrope. Doslovno upija vodu i proizvodi ernormne količine kiše. U dijelovima istočne Austrije, Češke, Slovačke i Poljske mogu se očekivati poplave, koje se lokalno mogu pretvoriti i katastrofu", rekao je meteorolog Aleksander Kenig.

Meteorolog Dominik Jung izjavio je da bi u Alpima moglo pasti dva do tri metra snijega.

"Očekuje nas izuzetno nasilna promjena vremena kakva se rijetko viđa. Do vikenda bi u Alpima moglo pasti dva do tri metra svježeg snijega. Dijelovima Evrope prijeti velika opasnost od poplava", upozorio je on za Merkur.de.

Meteorolozi najavljuju za četvrtak padavine i osjetniji pad temperature i u Hrvatskoj. Već dan kasnije ponegdje će sredinom dana biti samo devet stepeni Celzijusa.

DHMZ je takođe za sutra za cijelu Hrvatsku upalio žuti meteoalarm, a u cijelom priobalju oglašen je narandžasti meteoalarm.

"Jača grmljavinska nevremena mogu prouzrokovati veliku štetu. Zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini i na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave i olujni udari vjetra, ali i grad", upozorio je DHMZ stanovnike priobalja.

Osim promjene temperature meteorolozi DHMZ-a su za petak najavili i mogućnost prvih pahulja u planinama.

Temperatura će u četvrtak popodne biti u padu, a od petka će biti znatno hladnije, posebno u kopnenim područjima, upozorio je DHMZ, piše Telegraf.rs.

(Agencije/Telegraf.rs/Jutarnji)