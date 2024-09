Šta Evropljani smatraju dobrom platom? Evo koliko je za lagodan život potrebno Nijemcima, Francuzima ili Britancima

Šta za vas podrazumeva pojam "dobra plata" i koliko bi vam bilo dovoljno za lagodan život? Da li je to plata koja će vam omogućiti da ne razmišljate da li ćete da ostavite neki račun za kasnije, preskočite posjetu kozmetičaru ili odložite odlazak na produženi vikend.

Izvor: Sabine Rost / Zuma Press / Profimedia

Prema Krisu Čejstenu, vođi istraživanja na Institutu za ekonomska istraživanja ERI, odgovor na pitanje "šta je to dobra plata" zavisi od činjenica kao što su mjesto u kom živite, iskustvo, obrazovanje, industrija u kojoj radite, potrebe i način života.

Anuba Verma, u svom blogu na "Indeed-u", ističe da primanje nadprosječne plate može pomoći da udobno pokrijete svoje osnovne potrebe, a da vam ostane dovoljno za lični užitak, kao što su putovanja i zabava, ali i za ušteđevinu.

Šta za Nijemce znači dobra plata?

Prema platformi "Talent Up", u Njemačkoj se dobrom zaradom smatra bruto godišnja plata između 64.000 i 70.000 evra. To znači otprilike 40.000 do 43.000 evra neto godišnje ili između 3.300 i 3.600 evra mjesečno.

Plate su obično nešto veće u Berlinu u poređenju sa drugim njemačkim gradovima kada pogedate različita zanimanja.



"Iako su troškovi života u Berlinu porasli posljednjih godina, on je i dalje pristupačniji od drugih velikih evropskih metropola poput Londona i Pariza", rekao je Majkl Štul, direktor "ManpowerGroup-a" iz Britanije, za Euronews Biznis.

"Berlin nudi zaposlenima koji su na sredini karijere plate između 40.000 i 60.000 evra bruto godišnje" prenio je Tportal.

Kakve su zarade u Londonu?

"HousingAnywhere" naveo je da je neto prosječna mjesečna zarada u Velikoj Britaniji iznosila 2.297 funti (2.725 EUR). Godine 2023, uz troškove života od 1.950 funti (2.314 EUR), prosječna mesečna neto plata između 2.500 funti (2.962 EUR) i 3.300 funti (3.915 EUR) smatrala se dobrim primanjem u Ujedinjenom Kraljevstvu.

S obzirom na to da je prosječna bruto nedjeljna zarada u Londonu veća za 23% od britanskog prosjeka, prema ONS-u, dobra bi plata u glavnom gradu Britanije trebala da bude najmanje između 3.643 i 4.815 evra.

Međutim, trebalo bi da bude između 3.922 i 5.183 evra u Unutrašnjem Londonu, koji se sastoji od Londona i trinaest opština.

Budući da se plate značajno razlikuju u zavisnosti od sektora, Štul je pružio širok raspon.

"Dobra, reprezentativna bruto plata za profesionalca 'srednje karijere' u Londonu obično iznosi između 50.000 funti (59.455 EUR) i 70.000 funti (83.235 EUR) godišnje", rekao je on.

Dobra plata za život u Francuskoj

Od 2024. prosječna neto mjesečna plata u Francuskoj iznosi 2.587 evra, a medijalna je 1.940 evra, prema podacima "HousingAnywhere"-a.

Obično dobra plata za lagodan život u Francuskoj iznosi oko 3.200 evra mjesečno za samca ili 5.600 evra mesečno za tročlanu porodicu.

Međutim, zbog viših troškova života u Parizu biće vam otprilike potrebno 3.400 evra mjesečno za održavanje lagodnog načina života

(EUpravo zato/ekapija.com)