Šta je kaptagon? "Droga se proizvodi u Evropi, a zarada ide na Bliski Istok"

Visoko profitabilna trgovina psihostimulativnom drogom kaptagon (fenetilin) sve se češće odvija preko Njemačke. Pritom Njemačka nije više samo tranzitna zemlja. I u njoj se pojačano proizvode te tablete.

Za psihostimulativnu drogu kaptagon su do prije nekoliko godina znali samo insajderi u policiji, tajnim službama ili međunarodnim istraživačkim institutima. Mala tableta s upečatljivo utisnutim duplim slovom "C“ u međuvremenu je postala sinonim za jedan od najprofitabilnijih poslova u međunarodnoj trgovini drogom: jeftina u proizvodnji, skupa na ulici. Jer, osnovni sastojci, amfetamin i kofein, koštaju samo nekoliko centi za jednu pilulu, objavio je "Dojče vele".

Kaptagon – omiljen među Arapima

Ta tableta posebno je tražena u arapskom podneblju. Na ulicama Rijada, Džede ili Dubaija ona danas košta između 15 i 20 dolara po komadu. Te pilule se u tonama dopremaju u taj region, a profit od njih je ogroman. Proizvodnja stotinu kilograma kaptagona košta oko 50.000 evra, a njihova prodaja na ulici donosi više od osam miliona evra.

Trgovina tom drogom u međuvremenu se odvija i preko Njemačke i zato se ona pojavljuje kao tema u sve više policijskih stanica. Istraživački tim novinara iz više njemačkih redakcija dvije godine je istraživao na temu kaptagona i dilerske uloge u Njemačkoj. U svojim istraživanjima došli su do zaključka da će trgovina kaptagonom i njegova proizvodnja narednih godina postati ozbiljan problem za Njemačku i Europu.

Mnogo toga je nepoznato

Luc Prajsler jedan je od onih koji se u njemačkom Saveznom uredu za kriminal (BKA) bavi istragama o krijumčarenju te droge. Pritom je samo "deset odsto onoga što mi znamo ’svjetlo polje’, ostatak je ’tamno polje’“, slikovito kaže policajac. Drugim riječima, 90 odsto trgovine tom drogom policija ne uspijeva da otkrije. To bi mogla da bude ogromna količina, s obzirom na to da su carinici i policija u protekle dvije godine zaplijenili oko 1,2 tone kaptagona u Njemačkoj. A to je onih tih deset odsto o kojima govori Prajsler.

Pritom Njemačka nije više samo tranzitna zemlja za tu drogu, već se ona u Njemačkoj i proizvodi. Proteklog ljeta BKA je otkrio jednu proizvodnju kaptagona u Regenzburgu. Sastojci su bili iz Holandije, kao i mašina za pravljenje tableta.

Biznis sa tom drogom odvija se na međunarodnom nivou i, kako su pokazala novinarska istraživanja, kompleksno je umrežen. Pritom su u Njemačkoj za to "zaduženi“ prije svega sirijski dileri, koji se međusobno poznaju, navodi istraživački tim.

Novinarima je pritom upalo u oko da, iako se širom Njemačke zaplijenjuju ogromne količine kaptagona, policijske istrage i sudski procesi fokusirani su na regionalne nivoe, tako da gotovo uopšte nema istraga o mreži ili mrežama koje se iza toga kriju.

Konzumacija u Njemačkoj velika nepoznanica

Antonio Habard je bivši agent američke Agencije za suzbijanje droga, DEA i 25 godina je radio na terenu, između ostalog u Kolumbiji, Avganistanu i u afričkim zemljama. O Njemačkoj kaže: "Nijedna tranzitna zemlja neće ostati samo tranzitna.“

Habard je uvjeren da kriminalci dio droge koja prolazi kroz Njemačku zadržavaju u toj zemlji i prodaju je na tržištu. To njemački Ured za kriminal nije potvrdio. Do sada nije uočeno takvo tržište u Njemačkoj, navodi službenik BKS Prajsler. Habard je, međutim, pesimista: "Sve zemlje bi trebalo da zabrine uspon kaptagona.“

Novinarskom istraživačkom timu pošlo je za rukom da razgovara s jednim krijumčarem kaptagona u Njemačkoj. On tvrdi da su mu njegovi ljudi iz sirijskih i libanskih kaptagon-kartela rekli da bi iz tog područja ubuduće trebalo da u Europu bude transportovan samo prah, a da bi zatim tablete trebalo da se proizvode i prodaju u Europi.

Stručnjaci u međuvremenu procjenjuju da prah za proizvodnju kaptagona ne stiže više samo iz Sirije i Libana, već i iz laboratorija u Holandiji i Njemačkoj. Njihove procjene su da karteli tako nastoje da postanu nezavisni od vladajućih sistema u tim državama, recimo od navodnog klana sirijskog predsjednika Bašara el Asada.

Milijarde vrijedni profiti

Asadov režim, prema tim procjenama, koje je objavio Dojče vele a prenosi RTS, godišnje zaradi i do 50 milijardi dolara na trgovini kaptagonom. I libanski Hezbolah. po istim tvrdnjama, uključen je u biznis s tom drogom. To je novac koji karteli ne bi morali da plaćaju ukoliko bi proizvodnju prebacili u zemlje poput Njemačke.

U međuvremenu su njemačke bezbjednosne vlasti uvidele da svoje istrage moraju da umreže na nivou čitave države. BKA je potvrdio da je prije nekoliko mjeseci održan radni sastanak istražitelja BKA, pokrajinskih policijskih uprava i tužilaštava kako bi se raspravljalo o problemu kaptagona. Službenik BKA Prajsler ističe da bi vlasti morale da djeluju: "Mislim da će nas tema kaptagona duže vreme zaokupljati.“

