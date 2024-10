Šire se fotografije teško naoružanih terorista: Kamere snimile muškarce kako ulijeću sa puškama (VIDEO)

Specijalci su ušli u fabriku, a ranjeni su evakuisani.

Danas je u ankarskom okrugu Kahramankazan došlo do eksplozije zbog čega su mnogobrojni vatrogasni, policijski i medicinski timovi upućeni na područje fabrike TAI, koja zapošljava preko 15.000 ljudi. Ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja rekao je da je danas došlo do "terorističkog napada na objekte Turkish Aerospace Industries Inc. u Ankari".