Evropska unija isporučila je Ukrajini više od 980.000 granata, rekao je visoki predstanik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borelj.

Izvor: Shutterstock

On je za ukrajinski list "Evropska pravda" rekao da će cilj za isporuku od ukupno milion granata biti dostignut "vrlo brzo".

"Znam da smo se obavezali da ćemo dostići ovaj nivo do proljeća – i nismo uspjeli. Ali to možemo da uradimo do kraja godine", dodao je Borelj.

(MONDO)