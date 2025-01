Bez grijanja na minus 11: Oko 100 ljudi zaglavljeno u vozu

Oko 100 ljudi zaglavljeno je u vozu na jugozapadu Norveške, bez grijanja i funkcionalnih toaleta, zbog problema sa motorom, javili su norveški mediji.

Izvor: Marius Dobilas/Shutterstock

List "Dagbladet" objavio je da je voz blokirao put između stanica Mirdal i Halingskejd na željezničkoj pruzi u Bergenu, dodajući da je temperatura napolju minus 11 stepeni Celzijusa.

List ističe, pozivajući se na portparola željezničke agencije "Bejn nor" /Bane Nor/ Gunara Borseta /Gunnar Borseth/, da je drugi voz kasnije stigao na lokaciju da odvuče zaglavljeno vozilo do stanice Mirdal.

Portparol državne željezničke kompanije Age-Kristofer Lundebi /Age-Christoffer Lundeby/ rekao je kasnije danas da je hitno potrebno izvući ljude iz voza, dodajući da je za sada nemoguće utvrditi kada bi to bilo moguće.

Krajem decembra, iz željezničke kompanije je saopšteno da se potpuno obustavljaju željezničke usluge širom Norveške zbog problema sa komunikacionim sistemom između vozova i kontrolora.

(Srna)