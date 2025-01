Zelenski o Lukašenku, Trampu i ruskim zamrznutim sredstvima: Šta je sve poručio u poznatom podkastu?

Ukrajinski lider Vladimir Zelenski je tri sata razgovarao sa Leksom Fridmanom, američkim voditeljem vrlo popularnog podkasta na Jutjubu, a bilo je riječi o rusko-ukrajinskom ratu, Donaldu Trampu i drugim aktuelnim temama.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski gostovao je u podkastu Amerikanca Leksa Fridmana, a tokom razgovora od tri sata rekao je da će bezbjednosne garancije Kijevu za okončanje rata biti efikasne samo ako ih pruže Sjedinjene Države.

Zelenski je izrazio i nadu da će se sastati s novoizabranim američkim predsjednikom Donaldom Trampom ubrzo nakon njegove inauguracije.

Zelenski je u intervjuu pohvalio Trampa, koji je obećao brzo okončanje rata, doduše ne objašnjavajući kako.

"Ukrajinci računaju na njega da će prisiliti Moskvu da pristane na trajni mir", uvjeren je ukrajinski lider.

Trampov reizbor je probudio nadu u diplomatsko rješenje za zaustavljanje rata, ali i strahove Kijeva da bi "brzi mir" mogao da ima visoku cijenu.

Zelenski je tokom podkasta ponovo insistirao da Ukrajina treba da uđe u NATO i naglasio da bi prekid vatre bez bezbjednosnih garancija za Kijev samo dao Rusiji vremena da se naoruža za novi napad.

Ukrajinski lider je rekao da je Bijela kuća pod Trampom imala ključnu ulogu u pružanju garancija i utvrdio da su on i novoizabrani američki predsjednik suočeni sa pristupom "mira kroz snagu" za okončanje sukoba.

"Bez Sjedinjenih Država garancije nisu moguće. Mislim na bezbjednosne garancije koje mogu da spriječe rusku agresiju", rekao je.

Prema njegovom mišljenju, evropske vlade takođe treba da imaju glas u tom procesu.

"Lukašenko mi se izvinio"

Zelenski je rekao i da mu se bjeloruski lider Aleksandar Lukašenko izvinio zbog učestvovanja njegove zemlje u ratu.

"Nekoliko dana nakon početka rata razgovarao sam telefonom s Lukašenkom i on se izvinio... rekao je: 'Nisam ja, rakete su ispaljene s moje teritorije, a ruski predsjednik Vladimir Putin ih je lansirao.' To su njegove riječi, imam svjedoke", rekao je Zelenski koji je dodao da je Lukašenko naglasio da "nije on taj koji odlučuje".

Kao odgovor, Zelenski je navodno Lukašenka nazvao "ubicom", pitajući ga zašto je dopustio Rusiji da lansira rakete na Ukrajinu s bjeloruske teritorije.

Kupovina američkog oružja ruskim novcem

Zelenski je u intervjuu otkrio i da je ponudio Trampu da Ukrajina kupi američko oružje koristeći 300 milijardi dolara zamrznutih ruskih sredstava.

"Ovo je jedna od garancija. Uzmite novac, ono što nam je potrebno za našu unutrašnju proizvodnju, i mi ćemo kupiti svo oružje od Sjedinjenih Država. Nisu nam potrebni pokloni od Sjedinjenih Država", rekao je Zelenski.

"To će biti jako dobro za vašu industriju. Za Sjedinjene Države. Uložićemo novac tamo. Ruski novac. Ne ukrajinski. Ne evropski. Ruski novac. Ruska sredstva. Oni moraju da plate za ovo", dodao je Zelenski.

Donald Tramp će se ponovo naći u Beloj kući, a to posebno brine Evropu

Podsjetimo, Tramp je ranije često kritikovao američku podršku Ukrajini. Majkl Volc, njegov savjetnik za nacionalnu bezbjednost, izjavio je nedavno da "neograničeni ček jednostavno nije strategija".

Ipak, smatra se da Tramp ipak neće u potpunosti obustaviti američku vojnu podršku Ukrajini, kako je najavljivao tokom kampanje.

