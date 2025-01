Tramp se ruga i prijeti Danskoj: "Poslali su dvije pseće zaprege na Grenland"

Tramp ismijao je pokušaje Danske da odbrani Grenland dodatnim patrolama.

Izvor: Shutterstock/Anna Moneymaker/AustralianCamera

Američki predsjednik Donald Tramp ismijao je pokušaje Danske da odbrani Grenland dodatnim patrolama, uključujući dvije nove pseće zaprege, istovremeno insistirajući da će SAD preuzeti kontrolu nad strateški važnim arktičkim ostrvom.

Danski ministar odbrane priznao je da nordijska zemlja nije učinila dovoljno da zaštiti svoju autonomnu teritoriju Grenlanda, ali je najavio planove da uloži 1,5 milijardi dolara u dva nova inspekcijska broda, dva drona, ali navodno i "dvije patrole psećih zaprega" nakon što je Tramp obnovio interesovanje za ovo ostrvo.

"Vjerujem da ćemo dobiti Grenland jer to zaista ima veze sa slobodom svijeta. To nema nikakve veze sa Sjedinjenim Državama, osim što smo mi ti koji tu slobodu možemo da obezbjedimo. Oni (Danska, op. a.) ne mogu. Prije dvije nedjelje poslali su dvije pseće zaprege i mislili da je to zaštita", rekao je Tramp novinarima u posprdnom tonu.

Tramp je prošle nedjelje imao 45-minutni telefonski razgovor sa danskom premijerkom Mete Frederiksen, koji su sadašnji i bivši visoki evropski zvaničnici opisali kao napet i konfrontirajući.

Zvaničnici su rekli da je danska vlada bila u "kriznom režimu" nakon što je Tramp odbio da isključi mogućnost vojne akcije za preuzimanje teritorije od saveznika u NATO-u i zapretio da će uvesti ciljane carine protiv Danske. SAD već imaju jedinu vojnu bazu na Grenlandu, na sjeveru ostrva.

(Mondo.rs)