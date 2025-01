Otkriven uzrok smrti 68 osoba u Vašingtonu? Prvi rezultati istrage u slučaju sudara aviona i vojnog helikoptera

Broj ljudi u kontrolnom tornju u trenutku sudara aviona i vojnog helikoptera nije bio adekvatan prema prvim rezultatima istrage.

Izvor: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

U sudaru putničkog aviona i vojnog helikoptera u Vašingtonu stradalo je 68 osoba, a prema prvim rezultatima istrage koju sprovodi FAA, u kontrolnom tornju nije bio adekvatan broj ljudi, prenosi "Asosijejted Pres". Do sada su pronađena tijela 28 osoba, među kojima su i tijela trojice vojnika koji su bili u vojnom helikopteru.

Zasad nije poznat uzrok nesreće. "New York Times" je imao uvid u preliminarne izvještaje u kojima se navodi da je jedan kontrolor bio zadužen i za helikopter i za kontrolu aviona. Advokat Robert Klifod, specijalizovan za avijaciju, saopštio je da bi Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo odbrane i FFA, trebalo da pozovu na privremeno obustavljanje svih vojnih helikoptera u vazdušnom prostoru koji koriste komercijačne avio-kompanije.

"Ne mogu da prebolim ovo jer je jasno da je ova nesreća mogla da se spriječi. Ovo nikada nije smelo da se dogodi", izjavio je Klifod.

Zbog strašne nesreće, javnosti se obratio američki predsednik Donald Tramp. Najavio je detaljnu istragu koja je u toku, a prethodnu noć nazvao je "najcrnjom u istoriji Vašingtona".

“Nešto prije devet uveče sinoć, putnički avion sa 60 putnika sudario se sa helikopterom u kom su bila tri vojnika. Obje letjelice pale su u hladnu vodu rijeke Potomak. Nema preživelih. Ovo je bila mračna noć u prestonici Amerike, ovo je tragedija neverovatnih proporcija za sve Amerikance.

Sada je fokus na akciji spasavanja, masovna operacija potrage je u toku. FAA i NTSB će sprovesti temeljnu istragu. To je ključno da bi znali šta se tačno dogodilo. Ne znamo šta je dovelo do ove nesreće, ali imamo neke naznake. Ljudi koji rade u kontroli leta bi trebalo da budu najinteligentniji, to je posao koji zahtijeva najveće standarde“, saopštio je Tramp tokom obraćanja.

(MONDO)