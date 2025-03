Jutra hladna, dani topli: Pročitajte detaljnu vremensku prognozu za naredne dane

Pročitajte kakvo nas vrijeme očekuje

Izvor: Shutterstock

U Republici Srpskoj u ponedjeljak se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima i malo toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutro hladno, a uz rijeke i po kotlinama na sjeveru i jugoistoku moguća je prolazna magla. Mraz se očekuje u višim, ali i ponegdje u nižim predjelima. Tokom dana na jugu sunčano i vjetrovito uz jake udare bure.

Jutarnja temperatura od minus tri do jedan, na jugu do šest, u višim predjelima od minus sedam, a maksimalna od osam do 13, u višim predjelima od tri stepena Celzijusova.

U utorak, 4. marta, jutro hladno uz mraz, ali i maglu ponegdje po kotlinama i dolinama rijeka na sjeveru i jugoistoku. U nastavku dana promjenljivo oblačno uz sunčane periode. Na jugu sunčano, ali i dalje vjetrovito.

Jutarnja temperatura od minus četiri do nula, na jugu do pet stepeni, u višim predjelima od minus osam. Maksimalna od devet do 14, u višim predelima od šest.

U srijedu, 5. marta, jutro hladno s čestom pojavom magle. Tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i još toplije.

Jutarnja temperatura od minus tri do jedan, na jugu do šest, u višim predjelima od minus sedam stepeni Celzijusovih, a maksimalna od 12 do 17, u višim predjelima od devet stepeni.