Sutra oblačno s kišom, razvedravanje tek poslije podne

Tokom noći i sutra u cijeloj BiH u prijepodnevnim časovima biće oblačno sa kišom koja će u višim a ponegde i u nižim predjelima preći u susnježicu i snijeg, a poslje podne prestanak padavina.

Na krajnjem sjeveru uglavnom suvo. Poslije podne prestanak padavina i razvedravanje sa sjevera uz sve više sunčanih perioda, dok će na krajnjem jugu i dalje biti oblačno i kišovito, ali i vjetrovito.

Uveče slaba kiša ili provijavanje slabog snijega moguće samo ponegdje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu i jugozapadu zemlje umjerena bura, a u ostalim područjima slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar, saopšteno je iz Fedralnog hirometeorološkog zavoda.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena, u drugom dijelu dana i jaka bura.

Minimalna temperatura vazduha od jedan do pet stepeni Celzijusovih, na jugu do osam, u višim predjelima od minus četiri. Maksimalna temperatura vazduha od sedam do 12°S, u višim predjelima od dva.

Danas je bilo oblačno s kišom ponegdje u Krajini, Semberiji i Hercegovini. Lokalno u visokoj Hercegovini pada i slab snijeg. Vjetar je slab do umjeren uglavnom sjeveroistočni.

