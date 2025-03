"Recite mu, čekam ga, neka dođe": Lukašenko se obratio direktno Trampu, Putinov saveznik ima novi prijedlog

Aleksandar Lukašenko se obratio Donaldu Trampu, ima prijedlog za okončanje rata u Ukrajini.

Minsk je spreman da ugosti lidere Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije radi pregovora o okončanju rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine, izjavio je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko.

Lukašenkove izjave uslijedile su nakon što su SAD zamrznule vojnu pomoć Ukrajini, što je Bijela kuća obrazložila kao pokušaj da izvrši pritisak na predsjednika Volodimira Zelenskog da uđe u pregovore o miru.

Lukašenko je rekao da je spreman da pomogne američkom predsjedniku Donaldu Trampu da postigne svoj cilj – posredovanje u postizanju mira između Kijeva i Moskve.

"Ako želite, dođite ovdje", rekao je.

"Samo 200 kilometara je od bjeloruske granice do Kijeva. Pola sata avionom. Dobrodošli ste da dođete. Sjedićemo ovdje. Doći ćemo do dogovora tiho, bez buke, bez vikanja. Reci Trampu: čekam ga ovdje, zajedno sa Putinom i Zelenskim. Sjedićemo i mirno pregovarati. Ako želite da postignete dogovor", rekao je on u intervjuu američkom internet voditelju Mariu Njufolu.

Uprkos pozivu, Lukašenko je naglasio da ne želi da djeluje kao posrednik između drugih zemalja.

"Najviše mrzim posredovanje. To znači biti između nekoga i pretvarati se da možete nešto da uradite", rekao je.

Bjelorusija je ranije bila domaćin pregovorima između Ukrajine, Rusije i Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) 2014. i 2015. godine, što je dovelo do donošenja Minskih sporazuma. Trebalo je da ti sporazumi zaustave rat u Donbasu.

