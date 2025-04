Tramp morao kod ljekara: Rekao mi je da imam dobru dušu...

Donald Tramp je otkrio kakvo mu je zdravstveno stanje.

Izvor: EPA-EFE/WIN MCNAMEE / POOL

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je njegov zdravstveni pregled prošao dobro i da sutra očekuje ljekarski izvještaj. Donald Tramp je novinarima rekao da je tokom kognitivnog dijela pregleda na testu u Vojnoj bolnici "Volter Rid" na sva pitanja odgovorio tačno, prenosi ABC njuz.

Američki predsjednik nije podijelio mnogo detalja o pregledu, prvom od početka njegovog drugog mandata.

On je naveo da je pregled pokazao kako on ima "dobro srce i dobru dušu, veoma dobru dušu". Predsjednik SAD se, po završetku pregleda, ukrcao na avion "Air Force One" i krenuo ka Floridi, nakon što je proveo oko pet sati u bolnici.

Tramp, koji je sa 78 godina postao najstariji predsjednik SAD, izjavio je da nikada nije bio u boljoj formi.

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit rekla je juče da će Trampov ljekar objaviti "izvještaj o pregledu u cilju transparentnosti", kao i da će biti objavljeni "svi mogući rezultati", i to "što prije".

Trampovi zdravstveni problemi uglavnom su se svodili na visok holesterol, rozaceu i povišenu tjelesnu težinu.

(NBC News/RTS/MONDO)