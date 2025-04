Sud zabranio Trampove brze deportacije migranata

Trampova administracija je koristila zakon iz 1798. godine, poznat kao Alien Enemies Act, kako bi ubrzala deportacije navodnih članova bandi, često bez čvrstih dokaza i bez omogućavanja prava na žalbu.

Izvor: Chip Somodevilla/Shutterstock

Američki sud zabranio je administraciji predsjednika Donalda Trampa da primijeni novu politiku brzih deportacija migranata, a da im ne da priliku da pokažu da se plaše da će biti progonjeni, mučeni ili ubijeni u zemljama u koje budu prebačeni.

Trampova politika obuhvata potencijalno hiljade migranata koji bi mogli da budu deportovani u treće zemlje, a ne samo zemlje svog porijekla.

Američki okružni sudija Brajan Marfi u Bostonu je prošlog mjeseca izdao nalog kojim su brze deportacije privremeno blokirane.

Današnja preliminarna zabrana održava na snazi tu odluku dok se parnica ne riješi.

Od početka Trampovog drugog mandata sprovedena je agresivna kampanja brzih deportacija koja je imala ozbiljne posljedice po hiljade migranata, uključujući i one sa legalnim statusom u SAD.

Administracija je koristila zakon iz 1798. godine, poznat kao Alien Enemies Act, kako bi ubrzala deportacije navodnih članova bandi, često bez čvrstih dokaza i bez omogućavanja prava na žalbu.

Jedan od najpoznatijih slučajeva je deportacija Kilmara Abrego Garcije, legalnog stanovnika i supruga američke državljanke, koji je uprkos sudskoj zabrani deportovan u El Salvador i zatvoren u maksimalno obezbijeđenom zatvoru CECOT.

Njegova porodica i advokati i dalje se bore za njegov povratak, dok američka vlada odbija da postupi po sudskim nalozima.

U januaru 2025. godine, Trumpova administracija je proširila praksu tzv. ekspeditivnog uklanjanja, omogućavajući deportaciju migranata koji ne mogu dokazati više od dvije godine neprekidnog boravka u SAD, bez prava na suđenje ili saslušanje pred imigracionim sudom.

Ove politike su dovele do deportacija stotina migranata u El Salvador, uključujući i one sa osporavanim optužbama za članstvo u bandama, korišćenje slabih dokaza, poput tetovaža ili izbrisanih fotografija, kao osnova za deportaciju, oduzimanja prava na žalbu i pravnu zaštitu, čak i za one sa legalnim statusom ili članove porodica američkih državljana.

