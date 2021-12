Skoro hiljadu vozača za tri dana isključeno iz saobraćaj zbog vožnje u pijanom stanju

Zbog vožnje pod uticajem alkohola za samo tri dana iz saobraćaja isključeno 955 vozača, saopšteno je iz MUP-a RS.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su u trodnevnoj akciji kontrole vozača pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova, koja je realizovana od 3. do 5. decembra na putevima Republike Srpske, evidentirali i sankcionisali 1.899 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

Kako je navedeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske je precizirano da je zbog utvrđene nedozvoljene koncentracije alkohola u organizmu ili odbijanja da se pristupi testiranju na prisustvo alkohola sankcionisano je 955 vozača.

"Ukupno 462 ili 48,4% vozača sankcionisano je zbog utvrđene koncentracije alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, 326 ili 34,1% vozača zbog koncentracije alkohola od 0,81 do 1,50 g/kg, a 126 ili 13,2% vozača je zadržano lišenjem slobode u službenim prostorijama do istrežnjenja ili oporavka (109 vozača zbog koncentracije alkohola preko 1,5 g/kg i 17 vozača zbog odbijanja da se podvrgnu ispitivanju na prisustvo alkohola u organizmu)", naveli su iz MUP-a Srpske.

Zbog utvrđenog prisustva alkohola u organizmu sankcionisan je 41 "mladi vozač", odnosno vozač mlađi od 21 godine starosti ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva.

Policijski službenici su zbog vožnje pod dejstvom opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova sankcionisali 35 vozača. Dva vozača su bila pozitivna, a 33 vozača je odbilo da se podvrgne testiranju.