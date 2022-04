Trojica Avganistanaca uhapšena zbog ubistva Pakistanca u Bihaću

Trojica migranata iz Avganistana koji su osumnjičeni da su u petak u Bihaću ubili dvadesettrogodišnjeg migranta iz Pakistana uhapšeni su na području Sarajeva i dovezeni u Bihać, rekao je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnan Beganović.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

On je istakao da je, prilikom hapšenja, kod trojice migranata pronađeno oružje za koje se sumnja da je njime počinjeno ubistvo, te drugi predmeti za koje se sumnja da potiču iz vršenja krivičnih djela.

"Osumnjičeni su uhapšeni u saradnji sa kolegama iz Sarajeva, a trenutno se nad njima vrši kriminalistička obrada, nakon čega će biti predati na dalje postupanje Tužilaštvu Unsko-sanskog kantona, koje o svemu sprovodi istragu", rekao je Beganović.

On je za "Nezavisne novine" naveo da se, na osnovu prikupljenih informacija, ranije došlo do saznanja o kome bi mogla biti riječ, a to su lica koja su već bila vinovnici sličnih incidenata.

Ubistvo se dogodilo u petak, 15. aprila, u ranim večernjim časovima na šetalištu Aleja kada su se susrele i sukobile dvije grupe migranata.

Prema izjavama očevidaca, svemu je prethodila verbalna rasprava, nakon čega je ubijeni migrant izvukao pištolj i pucao, a potom mu je uzvratio osumnjičeni za ubistvo, smrtno ga ranivši.

Ostali migranti, a prema tim informacijama bilo ih je desetak, razbježali su se.

U pucnjavi je takođe teže ranjen još jedan migrant iz Pakistana, koji je u međuvremenu zbrinut u Kantonalnoj bolnici u Bihaću i, prema poslednjim informacijama, nalazi se van životne opasnosti.

Procjenjuje se da u ovome trenutku van prihvatnih centara u Unsko-sanskom kantonu boravi oko 1.880 migranata, od kojih 1.300 na području Bihaća, 530 u Velikoj Kladuši, te oko 50 na prostoru Cazina.

Poboljšanjem vremenskih prilika uočljivo je i povećano prisustvo migranata na ulicama ovih gradova.