Djevojka iz Stoca poginula u sinoćnjem zemljotresu, više povrijeđenih

Ženska osoba iz Stoca preminula je od posljedica povreda zadobijenih u zemljotresu koji je pogodio Hercegovinu, potvrđeno je u Kantonalnoj bolnici u Mostaru.

Izvor: Anadolija/Denis Zuberi

Elmira Sefo (28) je smrtno stradala nakon što se stijena obrušila na kuću u Stocu. Roditelji djevojke zadobili su lakše povrede, javili su federalni mediji.

Veći broj Stočana zadobio je lakše tjelesne povrede, ali niko nije zbrinut u Domu zdravlja ili u nekoj bolnici u Hercegovini. Građani kažu da su službe sinoć dobro odradile svoj posao, tako da danas na glavnim ulicama u ovom gradu nema većih tragova zemljotresa.

“Bilo je mnogo panike. Na sreću sve službe su odlično obavile svoj posao, kako one u gradu, tako i službe koje su čistile ceste izvan grada na putevima prema Neumu, Čapljini i Mostaru. Svi izazovi riješeni su na najbolji način i to je dobro. Nažalost, tužni smo zbog smrtnog slučaja, ali to se desi i na to trebamo biti spremni u ovakvim situacijama“, rekao je Zdravko Vidović, građanin Stoca.

Uglavnom su u Stocu stradali dimnjaci na objektima, a jedan od njih je i onaj na stolačkoj školi u centru grada.

Zemljotres snage 5,8 stepeni po Rihteru pogodio je sinoć u 23.07 časova region Berkovića, objavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Procijenjeni intenzitetom u epicentralnoj zoni bio je izmeđuu 7 i 8 stepeni Merkalijeve skale.

Zemljotres ovog intenziteta izaziva štete na objektima u epicentralnoj zoni i šire.

Zemljotres je uzdrmao Hercegovinu, a osjetio se i širom BiH i regiona.