Lučić o tuči na Jahorini: Nismo došli da pravimo probleme već smo bili isprovocirani

Mladen Lučić reagovao na izjave i informacije Nedeljka Eleka povodom dogođaja na Jahorini

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Podsjećamo, pojedini mediji su objavili da je predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek prijavio noćas policiji da je napadnut u hotelu "Vučko". Eleka je navodno napao iMladen Lučić odobornik DNS u Istočnoj Ilidži i Predrag Nešić, brat predsjednika DNS Nenada Nešića. Prema istim navodima u društvu sa njima bio je i Nenad Nešić, ali prema prvim informacijama, policija nije utvrdila da je on učestvovao u ovoj tuči.

Lučić se oglasio u vezi ovog događaja i njegovu reakciju upućenu medijima prenosimo u cjelosti:

Poštovani,

Povodom događaja koji se desio prethodne noći na koncertu Ace Lukasa u hotelu Vučko i netačno interpretiranog od strane većine medija, a po instrukcijama gospodina Eleka, imam potrebu da se oglasim i iznesem svoju stranu priče i događaja. Nisam planirao da se bavim dopisivanjima preko medija, ali sam prisiljen s obzirom na medijsku hajku koja se pokrenula frapantnom brzinom.

Gospodin Elek bi trebao da kaže javnosti da je on taj koji je meni prišao za sto i ponovo pokušao da me reketira, jer već dvije godine on sa svojim saradnicima pokušava da od mene iznudi 1,2 miliona konvertibilnih maraka za "uslugu" postavljanja šestosjeda na opštini Trnovo, u blizini apartmanskog kompleksa koji gradi moja firma. Netačno je da nas je bilo 20 već 6 (šest) i nismo došli da pravimo probleme već smo bili isprovocirani na način kakav to samo gospodin Elek zna i svi oni koji su ikada imali posla sa njim to znaju. Netačna je informacija da sam ja jedan od vlasnika firme "Legend" d.o.o, ja sam JEDINI vlasnik firme "Legend" d.o.o. Nivo ulaganja moje firme je najveći u posljednje vrijeme na Jahorini i u opštini Trnovo.

Isto tako MUP RS, SIPA i Tužilaštvo bi se trebali pozabaviti time kako je Elek prodavao zemlju opštine Trnovo, kupovo šestosjede, namještao licitacije, do toga kako je završio fakultet, kako radi na 5 mjesta i ima vozni park od preko 2 miliona KM, a ne trivijalnim stvarim poput toga da njega neko napada.

Elek preko OC Jahorina današnjim sopštenjima želi od sebe da napravi žrtvu, a sve kako bi prikrio svoj milionski kriminal koji provodi na Jahorini.

Elek Nedeljko već neko vrijeme prijeti meni i pokušava na sve načine da iznudi novac od mene. Žalosno je to što ljudi poput Eleka imaju instalirane ljude u strukturama policije koji već donose i kvalifikuju djela, a ja do ovog momemta nisam ni dao izjavu u policiji.

Što se tiče gospodina Nešića, on nije bio blizu mene i Eleka dok smo se raspravljali, te Elek na jedan perfidan način pokušava da uvuče Nešića u sve ovo i na taj način mu nanese političku štetu.

Žao mi je ako su gosti doživjeli neprijatnost raspravom gospodina Eleka i mene i na tome se duboko izvinjavam svim gostima. Želim da napomenem da za sve gore navedeno posjedujem dokaze. Takođe, molim sve medije i državne organe da se uzdrže od natačnih i jednostranih kvalifikacija događaja i da ne slušaju slijepo političke komesare koji pokušavaju na ovaj način da postignu poene, već da saslušaju i drugu stranu.

S poštovanjem,

Mladen Lučić