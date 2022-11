Polupali mu prozore i vrata: Napad na načelnika Ribnika (FOTO)

Načelnik opštine Ribnik Nebojša Karać kaže da se desio brutalan napad na njegovu kuću u Donjim Vrbljanima na kojoj su polupana sva sva vrata i prozori, a napadač je pokušao da uđe unutra.

"Zgrožen sam. Ovo je užasno i žalosno, a još me više žalosti što je isti taj napadač navodno izjavio da mu je naređeno da to uradi i da mu je plaćeno za to. Ne smijem ni pomisliti šta bi bilo sa mojim ukućanima da je ušao", istakao je Karać i dodao da se napad dogodio sinoć oko 18.00 časova.