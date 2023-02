RS nazvao genocidnom: Imam iz Bihaća osumnjičen za narušavanje ugleda Republike Srpske

Direktor policije RS Siniša Kostrešević kazao je danas da je Muharem ef. Štulanović, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, teolog i imam, a koji je Republiku Srpsku nazvao "genocidnom tvorevinom", osumnjičen za krivično djelo narušavanje ugleda Srpske.

Pojasnio je da je ovo krivično djelo definisano posljednjim izmjenama Krivičnog zakona RS.

Štulanović je održao govor u kojem je između ostalog rekao:

"Ovdje u džamiji, braćo, a to je surova realnost i mnogih pojedinaca po našim džamijama i džematima, i sa nama sjedi neko ko je pojedinačno baš zbog te genocidne tvorevine koja se okotila i zaživjela tog 9. januara, u vidu genocidne tvorevine RS, dana kojeg oni slave, ostao bez 17 članova najbliže rodbine. Koji se, pazite to, nisu izgubili, kako se to zamumuljeno govori i predstavlja, nego su svi pobijeni i poklani samo iz razloga što nisu bili Srbi".

Kostrešević je rekao je da je o svemu upoznato Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, kao i da će u skladu sa procedurama tražiti podršku i drugih organa, prije svega MUP-a Unsko- sanskog kantona.

"Uputićemo akt prema Unsko-sanskom kantonu ili nekoj od institucija i policijskih agencija na nivou BiH da zadokumentujemo eventualno krivično djelo", rekao je Kostrešević.

Ministar unutrašnjih poslova RS Siniša Karan je kazao da stiče utisak da nekada vjerski velikodostojnici ovakvim izjavama svjesno stvaraju nepoverenje i ukupnu lošu bezbjednosnu situaciju.

"U tom pogledu sa njima bi se trebali razračunati njihova vjerska zajednica, a nismo sigurni da je Islamska zajednica to učinila do kraja", rekao je ministar.

